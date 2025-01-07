AI+川普2.0新商機 中信推兩檔海外ETF

全球股市在2024年繳出亮眼成績單，多數主要股市包括台股都創下歷史新高。儘管近期市場因應川普可能重返白宮而出現獲利了結賣壓，法人仍看好以科技股為首的成長股將延續強勢態勢，紛推出鎖定成長題材的新產品搶攻商機。中國信託投信瞄準美國新任總統川普的「讓美國再次偉大」政策趨勢，1月13日同步推出兩檔投資美國科技成長股的ETF：中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技（009801）。

中國信託投信指出，每十年一次的科技革命，總是帶來爆發性的投資機會，從90年代網路興起、搜尋引擎崛起到智慧型手機普及，美國科技股總能在創新浪潮中領頭、且大幅領先全球。現在人工智慧（AI）正掀起新一波科技革命，其中美國科技龍頭企業更是積極搶占先機，投入鉅額研發搶攻AI市場。

觀察此次募集的中信NASDAQ（009800），追蹤「NASDAQ 100指數」，除網羅AI晶片龍頭輝達、電商巨擘亞馬遜等科技巨頭，也涵蓋如醫療機器人先驅「直覺手術」等明日之星。該檔ETF更祭出市場最優惠的經保費率費，發行價僅10元、每年固定配息一次，投資門檻相當親民。

至於中信美國創新科技（009801）則是提供極度看好AI發展的投資人一個非常優質的選擇，經理人王建武表示，中信美國創新科技（009801）雖然有100檔成分股，但集中布局科技龍頭，其中輝達更占比高達20%、微軟15.6%、亞馬遜10.5%。

「高研發往往預示著爆發性成長。」王建武指出，中信美國創新科技（009801）選股策略不只鎖定市值5億美元以上的科技巨頭，更特別篩選研發投入比重高、股價動能強的企業。

展望2025年，中國信託投信指出，目前美股走勢與1995年網路革命時期驚人相似。當時聯準會透過降息帶動股市，最終掀起長達數年、漲幅超過500%的多頭行情。雖然短期市場存在川普政策等不確定因素，但隨著AI應用持續擴大，美國優質企業在技術及獲利的優勢，預期將支撐股價表現空間。建議可透過這兩檔ETF布局美股，輕鬆參與AI時代的投資新機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。