投等債吸睛 國泰ETF 00725B三高優勢受青睞

美國總統當選人川普即將在本月下旬重返白宮，新政策醞釀金融市場不確定性增加，國泰投信認為，在經濟政策不確定性甚高的時期，股市難免震盪，選擇債券是明智之舉，尤其配息表現佳的投資等級債廣受投資人喜愛，國泰投資級公司債ETF（00725B）即是首選，周一以成交量創下1.8萬張佳績，周二交投熱絡，成交量更突破2.8萬張。

國泰投資級公司債ETF（00725B）在官網公告最新預估配息資訊，想參與除息的投資人別錯過1月16日最後買進日，除息日會落在1月17日，農曆春節將至，投資人不用擔心給紅包有面子，荷包卻大失血。

國泰投資級公司債ETF（00725B）基金經理人李育齡表示，有別於其他投等債ETF，00725B是少數成份債中沒有「次順位債」的債券ETF，聚焦信評BBB級的美元投資級債券，相對安全且低風險，屬於全球之債券投資，嚴選票面利率不低於4.5%之債券，且落實產業分散，成分債產業包括通訊、能源、工業等，有助債息再升級並降低單一產業風險，根據集保所統計，截至1月3日，00725B最新規模突破1,272億元，受益人數超過5.4萬。

李育齡強調，00725B具備「三高優勢」深受投資人喜愛；包括規模高、交易量高、信評等級高，適合想領息、有現金流需求的族群。美國聯準會貨幣政策可望維持緩降息步調，今年有機會再降2碼，截至1月7日，美國10年期公債殖利率升至4.61%高點，由於債價與殖利率呈反向關係，因此債價相對低，此時買進投等債，有望享有較高的殖利率，還有機會賺取資本利得。建議投資人可以趁勢抓緊時間進場，在未來搭上投等債利多行情。

國泰投信進一步分析，根據EPFR報告顯示，近兩周資金淨流入成熟國家固定收益型基金，截至1月1日，規模達到53億美元，顯示債券殖利率逢高吸引資金進駐，從市場面來看，美國勞工部日前公布，本周初領失業金數據為21.1萬人，低於市場預期，也是近8個月的新低點，連續申請失業金人數在連續幾次上升之後，首次下降到180萬人，顯示美國就業市場穩健，投資人可以把部分資金配置在美國市場，落實風險分散。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。