國泰 ETF 00687B發外幣級別 1月10日起用美金也能買

國泰投信旗下規模最大的債券ETF國泰20年美債（00687B）1月10日（周五）即將掛牌美元級別ETF 00687C，瞄準國人外幣存款，提供另一美元理財的新管道，吸引高資產客戶及法人戶，引起市場熱烈討論。

國泰投信ETF研究團隊表示，國泰旗下多檔債券ETF規模和受益人數穩健增長，目前已有3檔千億級的債券ETF，整體債券ETF規模超過6,000億元，國泰20年美債 （00687B）去年規模從新台幣803億元，截至2024年底，快速成長到2,471億元，一年內增加1,667億元，成長200%相當驚人，顯見美債市場龐大，其中持有100張以上的投資人（含法人）占比55.44%，1,000張以上更有27.76%，大戶比例相當高，00687B已是高資產客戶的理財配置清單之一。

國泰20年美債 （00687B）經理人江宇騰說明，即將於1月10日掛牌的國泰20年美債+櫃U （00687C）為00687B的美元級別，投資人透過目前申購ETF的集保帳戶，就可以用美元交易，減少換匯的可能損失，過往需透過券商複委託才能直接申購的美國公債ETF，現00687C掛牌後，可省下繁複流程跟較高的複委託手續費。

觀察近期債市，美國10年期公債上周雖下跌2.98個基點，仍處於4.62%的高位，美債10年期殖利率更在聖誕節假期後升至去年4月以來新高，多檔債券ETF價格來到相對低點，00687B的投資人數及在外流通單位數仍有成長，00687B經理人江宇騰表示，美債目前殖利率已到歷史高點，即使有機構大膽預測可能衝破5%，但評估機率相當低，債價此時幾乎呈現探底，適合穩健型投資人分批積極進場，增加手中固定收益型的資產部位。

國泰20年美債+櫃U （00687C）為櫃買中心首檔外幣級別的ETF，經由金管會、櫃買中心及國泰投信攜手促成，盼能為國內資產管理業再添利器，未來可複製此成功經驗，共同壯大業界規模，以邁向亞洲資產管理中心為目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。