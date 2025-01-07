00919成為2024年高股息人氣王！年增61.8萬人、第3檔擁有百萬股東ETF

根據台股ETF集保戶股權分散1月3日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人總共有包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、0050元大台灣50、00922國泰台灣領袖50、00930永豐ESG低碳高息、00731復華富時高息低波、0051元大中型100共12檔創下新高，其中有8檔是高息型，而季配型有7檔上榜。

整體來看，台股高息ETF還是深受投資人青睞。由於統計資料跨年度2天，因此若以2024年度受益人表現來看，00919年增61.8萬人居冠亦為台股ETF2024年度最夯人氣王。

ETF理財達人指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

目前00919的總受益人數也來到105.3萬人，是第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

市場法人表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。

「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

展望台股後市，預期川普交易、景氣循環相關及科技類股表現將優於全球股市，主要來自於年底進入歐美節慶銷售旺季，及美國總統大選結束後，降息及企業重啟資本支出帶動，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，有利於台股後市發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。