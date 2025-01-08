「006208全換00757」他憂成韭菜！網勸1招最保險

ETF適合長線投資，若單看短期的漲幅決定進退場，很容易面臨額外的風險。有投資人賣出006208的持股，買進30張00757，想不到006208股價暴漲，兩檔標的的股價越差越遠，讓他有點懊悔。其他人卻直言，可以兩者都投資，不需單押一檔。

一名網友在PTT分享自身ETF投資策略，引發熱烈討論。該投資人表示，原本預期高股息ETF「00757」能夠超越「006208」，因此將手中「006208」全數賣出，並以均價106.25元購入30張「00757」。然而，當天「006208」大漲，與「00757」的漲幅差距拉大，讓他有些懊悔並產生「錯失恐懼症」（FOMO）。

該投資人提到，幸好目前手中「00757」的前5張持倉仍有獲利，但考慮是否賣出改追「006208」。他擔心這樣的操作是否過於衝動，會不會被市場視為典型的「韭菜行為」（指在市場波動中因情緒影響而頻繁追漲殺跌的小散戶）。

該貼文引發不少網友回應，有人建議保持耐心、避免短期內頻繁操作，並強調長期持有才是應對市場波動的良策；也有人指出，兩檔ETF的配置策略不同，應根據投資目標與風險偏好做出調整。專家提醒，投資時應避免情緒化決策，特別是在市場出現劇烈波動時，更應謹慎判斷，以免因追漲殺跌而增加風險與成本。

其他人紛紛留言「幹嘛不兩個都買？這東西也沒限制只能擇一啊」、「分散，兩個都持有就好」、「投資不是只看1天2天，你拉5年拉10年去看才會準」、「看成分股，美股巨頭是可能輪流爆發的」、「、先累積現金，006208快歷史高，不建議再買」、「一個全世界最強，一個台股，不衝突，00757要是爆掉台股也不會好去哪」、「別當短線在玩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。