300萬買台積電或0050正2？兩派人馬戰翻 他反勸買006208避險

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。有網友考慮將300萬資金全數投入台股，有朋友建議他改買正二或台積電。對此有兩派人馬給出意見，有人直言「正二買了直接躺平」，也有人說「台積電很穩，但因為有川普上任的不確定因子，不要全押」，另外有人建議他買006208，分散風險。

一名網友在PTT發文分享朋友投資300萬資金的選擇難題，引發廣泛討論。該網友表示，朋友原本將資金放在儲蓄險和定存，近期在股齡僅2年的同事慫恿下，首次決定進入股市投資，並從銀行取得300萬的信貸資金，準備「all in台股」。

根據該網友的說法，同事建議朋友將全數資金投入槓桿型ETF「正二」，而他本人則建議朋友選擇買進台積電（2330）。由於兩者策略截然不同，網友坦言難以給出確切建議，因此前來向社群中的投資高手們請益，希望能獲得更明確的投資方向。

此貼文隨即引發大量留言討論。部分網友指出，槓桿型ETF雖報酬率高，但風險極大，適合短線操作；而選擇台積電則偏向穩健投資，適合長期持有。也有網友建議，應避免使用信貸資金進行高風險投資，強調「槓桿操作容易導致資金周轉不靈」。

不少支持正二的網友紛紛留言「問就是正二」、「正2，然後再質押兩層，很穩」、「正二質押開到正五」、「正二，2330高點了」。也有人表示「都買啊各一半」、「我真心覺得不要正二，用一半的保證金做小台就好」、「正二下跌要抱得住喔，期指跌停大家應該都還記得」、「你正二萬一夜盤美股突然急殺，你就爆了」、「0050歐印」、「買006208，別聽買什麼正二」、「2330，不過有川普這個不確定因子，不要全押」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。