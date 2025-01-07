1月21檔ETF除息！0056等6檔配息率超過6%、00701年化配息驚達14%

2025年元月除息秀開跑！本月共有21檔台股ETF除息，觀察配息率突破6%的共有6檔，包括國泰股利精選30（00701）、元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、群益半導體收益（00927）、中信台灣智慧50（00912）、永豐ESG低碳高息（00930），其中以00701年化配息率飆破14%，奪下「元月配息王」寶座。

據了解，國泰股利精選30（00701）配息頻率為半年配，近日宣告配息2.05元，若以6日收盤價29.16元計算，當次配息率高達7.03%，年化配息率更直衝14.06%，相當驚人。

ETF理財達人表示，00701成分股有將近6成都是金融保險股，包括持有中信金11.8%、兆豐金7.71%、玉山金7.25%等等，回顧2024年金控獲利表現，雖目前年報還沒出來，但光是前11個月獲利就大賺高達5714億元，創史上新高，年增近六成，市場預估今年股利發放再優於去年，00701有望受惠於金融股，為未來股息再注入活水。

摩根士丹利證券（大摩）近日發布的「台灣金融產業」報告也傳出利多消息，報告指出，台灣金融股由於去年表現強勁，今年現金股利可望續創高峰，預估產業平均殖利率達3%，其中中信金可望攀升至5%，元大金、國泰金、富邦金齊創4.5%亮眼水準。

此外，大摩也進一步分析，市場預期美國聯準會（FED）今年降息步伐趨於保守，將為保險業帶來雙重效益，一方面有助提升保險股避險後的經常性收益，而由於高利率環境預期將持續較長時間，也有望強化台灣保險業者2026年的資本適足率表現。

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