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0050超狂！績效海放台股大盤 他曝2年前入手價讚爆「無腦也無敵」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享買0050的心路歷程，認為績效不會讓人失望。 示意圖／ingimage
一名網友分享買0050的心路歷程，認為績效不會讓人失望。 示意圖／ingimage

半年配息一次的0050（元大台灣50）在2024年總共增加了股民11萬498人，含息報酬率49.0%，而台股大盤含息報酬率為31.7%，0050績效整整領先大盤逾17個百分點，這樣傲人的成績不禁讓網友有感大讚買0050真的是買對了，「無腦也無敵」。

原po在Dcard以「0050無腦也無敵」為題發文，他說兩年前用135元的價格買進後遇到股災，但仍舊越跌越買，可惜中間過程一度發生了小插曲，分散了目標跑去買了其他個股。

而原po也曬出0050的對帳單，庫存有5張又125股，賺了43萬2449元，獲利率高達71.95%。厲害的是，貼文底下更陸續釣出不少受惠0050賺得缽滿盆滿的網友。一名網友留言「唯一信仰0050」，共持有15張，賺了91萬9606元。

「0050有閒錢就買，持續五年了，目前還算滿意，持續累積」、「什麼時候進場都可以」、「定期定額好像沒差，趕快買就對了」、「可以買但要比早買的人更關注台股情況」、「買0050慢慢變有錢才是最實在的方法」。

然而也有人示警「存錢等崩盤吧再投入吧！現在24000都漲這麼多了，你覺得股市有天天在過年的嗎？」、「昨天已把剩下全賣掉，持續投入006208」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 定期定額 市值型

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