恨當兵！他買不到便宜00919和006208釣出更慘過來人「錯過200出頭台積電」

一張金秀賢的表情圖充分述說了他當兵時的心情！有網友說他恨當兵的四個月，因為想要買的ETF，00919和006208都買不到，錯過便宜的股價，每天晚上發手機時，他看盤時的表情就好像金秀賢一樣心都快揪在一起了。

原po於Dcard發文指出，自己只有固定買00919（群益台灣精選高息）和006208（富邦台50）這兩檔ETF，對於它們他心裡存在著天使與惡魔，且雙方在打架，一方面很希望這兩檔繼續漲上去，但另一方面又希望它們趕快跌下來。

他坦言當兵這四個月的錢雖然買不了幾張，但他總想著若能撿到便宜的價格當然更好。原po也貼出006208近幾個月的走勢圖，的確在2024年的8月份及9月份各有一波低點，而00919自2024年9月份有一波高點之後就一路往下。

網友在文章底下留言認為這是原po不用定期定額的悲劇，原po不諱言「真的是大悲劇，006208進去第一個月就設定期定額了，00919沒設定，想說有低點再請家人買，但家人根本不敢用App買怕點錯」，網友則建議他用證券App「下單設定」，可管控交易數量張數。

此外，有人好奇問原po不是前一晚可以先掛預約單？原po卻無奈表示「有預約掛單成功兩三次，時間真的短到無言還要打電話」。其他人亦分享經驗指出，「有天早上我已經在開盤前設定好通知（高於X要賣），結果原訂9點半指揮官才要來看的預演，他8點50分就來了，口袋手機拚命震動….後來賣掉少賺4萬多，真是謝謝指揮官」、「我當兵那時錯過了200出頭的台積電」。

其他人則給不同建議，「定期定額市值型ETF應可解決這問題」、「22元買了快30張」、「我也是固定買這兩個，想當初買006208那時候才75，後悔沒多買，00919那時候19買」、「今年的股市有機會買得到便宜的市值型ETF」、「你919現在也可買啊」，原po回「好想等22又好怕我等不到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。