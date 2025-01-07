快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

恨當兵！他買不到便宜00919和006208釣出更慘過來人「錯過200出頭台積電」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友說他恨透當兵的四個月，讓他買不到便宜的ETF。 示意圖／ingimage
一名網友說他恨透當兵的四個月，讓他買不到便宜的ETF。 示意圖／ingimage

一張金秀賢的表情圖充分述說了他當兵時的心情！有網友說他恨當兵的四個月，因為想要買的ETF，00919和006208都買不到，錯過便宜的股價，每天晚上發手機時，他看盤時的表情就好像金秀賢一樣心都快揪在一起了。

原po於Dcard發文指出，自己只有固定買00919（群益台灣精選高息）和006208（富邦台50）這兩檔ETF，對於它們他心裡存在著天使與惡魔，且雙方在打架，一方面很希望這兩檔繼續漲上去，但另一方面又希望它們趕快跌下來。

他坦言當兵這四個月的錢雖然買不了幾張，但他總想著若能撿到便宜的價格當然更好。原po也貼出006208近幾個月的走勢圖，的確在2024年的8月份及9月份各有一波低點，而00919自2024年9月份有一波高點之後就一路往下。

網友在文章底下留言認為這是原po不用定期定額的悲劇，原po不諱言「真的是大悲劇，006208進去第一個月就設定期定額了，00919沒設定，想說有低點再請家人買，但家人根本不敢用App買怕點錯」，網友則建議他用證券App「下單設定」，可管控交易數量張數。

此外，有人好奇問原po不是前一晚可以先掛預約單？原po卻無奈表示「有預約掛單成功兩三次，時間真的短到無言還要打電話」。其他人亦分享經驗指出，「有天早上我已經在開盤前設定好通知（高於X要賣），結果原訂9點半指揮官才要來看的預演，他8點50分就來了，口袋手機拚命震動….後來賣掉少賺4萬多，真是謝謝指揮官」、「我當兵那時錯過了200出頭的台積電」。

其他人則給不同建議，「定期定額市值型ETF應可解決這問題」、「22元買了快30張」、「我也是固定買這兩個，想當初買006208那時候才75，後悔沒多買，00919那時候19買」、「今年的股市有機會買得到便宜的市值型ETF」、「你919現在也可買啊」，原po回「好想等22又好怕我等不到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

0050、00878、00919、00929…2025年怎投資？專家：有台積電的ETF絕對是首選

00878、00919、0056三檔季配搭00922跟債券00948B！小犬：穩健多元的資產配置

今年高股息ETF依舊漲不動…規模暴增1兆短期規模已見頂！ 專家：沒大跌00713、00944等表現可期待

相關新聞

今年高股息ETF依舊漲不動…規模暴增1兆短期規模已見頂！ 專家：沒大跌00713、00944等表現可期待

為什麼我認為明年的高股息ETF可能依然漲不太動。

00878、00919、0056三檔季配搭00922跟債券00948B！小犬：穩健多元的資產配置

我的投資組合涵蓋了季配息的高股息ETF、市值型ETF以及債券ETF，形成了一個穩健多元的資產配置...

0050、00878、00919、00929…2025年怎投資？專家：有台積電的ETF絕對是首選

有台積電的ETF絕對是首選，但如果選擇0056、00878、00919、00929這類型的ETF，除了00929重壓科技股之外...

台股春節開盤必勝法？他讚：「市值型ETF」從沒輸過

今年台股封關日為1月22日(周三)，並且休市共11天，2月3日才會開盤，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年，若從過去5年的歷史數據來看，有三次在春節後開盤日加權指數表現是優於該年度首交易日，顯示上漲機率超過一半。PTT網友直言「股市必勝法就是市值型ETF」，大讚自己從沒輸過。

00905不配息挨轟…去年績效快40％！投資人怨「變來變去」：乾脆改半年配

富蘭克林華美證券投資信託公司公告，旗下 「FT臺灣Smart ETF」（代號：00905）於民國113年12月31日的收益分配評估結果為 不予分配。依據信託契約相關條款規定，此次未分配的收益將累積至次季，並併入下一次評估。網友感嘆「每次配息都變來變去的季配息」，還有人笑稱「他smart，你傻瓜」，不過也有人說，這檔標的並非高股息ETF，本來就不應該配息。

台股飆639點…平日累積張數的重要性！存股哥：若跌不敢買大漲也沒你的份

很多人跌也不敢買漲也不敢買，跌時怕持續破底，漲時怕買在高點，這樣很可能會阻礙你張數的累積速度，那未來可能的大漲、股息大爆配，也不會有你的份。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。