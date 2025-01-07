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00981B第一金美元優選收益非投等債 ETF將募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF小檔案(資料來源：第一金投信整理，2025/1)
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF小檔案(資料來源：第一金投信整理，2025/1)

通膨減緩、全球經濟持穩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境；第一金投信指出，2025年債券投資宜鎖定，追求資產成長的攻擊力、市場波動加大時的下檔防禦力，與長期間持有的收益力等，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B） 為今年投信業募集首檔非投資等級債券ETF，預計將在農曆春節後2月12日起進行募集。

過去一年投資人為因應景氣趨緩、看好降息循環啟動等，提前布局債券資產，投信業在2024年多數募集投資級公司債或長天期公債等類型ETF，以提供投資人能提升資產防禦力配置標的。

2025年可挑選非投資等級債券ETF作為債券配置首選，第一金優選非投等債ETF經理人王心妤指出，今年金融市場表現可能超乎預期，各界仍持續看好後市行情，不過，美股位處高檔，波動度可能加大，加上川普第一屆任期內提出的政策變動性大，多次為金融市場帶來不確定性，此時，挑選債券資產不妨同時考量攻擊力、防禦力，與收益力等特性。

王心妤說明，投資級債券與股市關聯性相對較小較具備防禦力，非投資級債券與股市關聯度較大，不過，因仍屬於債券資產，仍具備防禦特性，但攻擊力與收益力較高，景氣處於上行週期，企業獲利提升，非投資等級債券的信用利差縮減幅度大於投資等級債券，提供較大的資本利得空間，美銀美林BB級至B級非投資等級債券收益率介於6%至7.5%間，收益水準仍深具投資吸引力。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數為彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，主要由全球成熟國家企業債券，鎖定美國發行、美元計價標的；在外流通金額要大於7.5億美元，單一發行人上限為2%，1-5年到期標的；此外票息率要大於5%以上的債券，殖利率最低的10%債券則不納入待選標的；只選優先債券，排除CCC評級下債券。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF目前追蹤指數產業配置中：以通訊19.8%、循環性消費19.7%、非循環性消費15.8%為核心產業配置；信評配置則有45.7%為BB+至BB-，54.3%為B+至B-。第一金投信預計將於農曆年後2月12日起展開募集，該檔ETF訂定發行價格為新台幣10元，採月配息頻率，預計2月成立45個營業日後，4月將進行首次收益分配評價，此外基金也提供收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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