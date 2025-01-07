今年高股息ETF依舊漲不動…規模暴增1兆短期規模已見頂！ 專家：沒大跌00713、00944等表現可期待

要跟大家聊的主題呢，是為什麼我認為明年的高股息ETF可能依然漲不太動。

第一部分：今年高股息ETF的表現 為什麼今年高股息ETF在下半年之後呢，人氣出現大潰散。除了有一些熱門的高股息ETF配息縮水之外，其實更重要的是他們今年下半年表現確實也都不太好。 第二部分：明年高股息ETF的預測 明年的高股息ETF可能依然是涼涼，就是可能沒有太多的表現空間。 最後一部分就跟大家分享我的觀點...就算是這樣的情況，高股息ETF還能不能投？

我們先看一下這張圖表，這是今年以來高股息ETF的全年度寒息表現。用這樣的角度來觀察，今年同期大盤漲了32%。可以看到是沒有一檔高股息ETF贏過大盤。

就算如此，還是有一些高股息ETF交出了超過兩成的漲幅，甚至逼近兩成。但這一個數據很有意思哦，如果你把它切成上下半年來看，你就會發現一個非常明顯的跡象。

下半年表現

如果我們聚焦在今年下半年以來表現，你可以發現很多高股息ETF不僅僅是落後大盤，而且是遠遠落後大盤。所以我們第一部分就要跟大家聊聊為什麼會有這樣子的現象。

首先呢，就是我們之前已經有跟大家聊過的，下半年以來很多股票表現是不如預期的。像是聯電（2303），從8月份以後就一路往下走，而且這些股票都是高股息ETF最愛買的。

接下來就舉例幾檔高股息ETF最愛買的標的，他們下半年的表現。

聯電：這檔股票在台灣目前23檔高股息ETF裡面佔了16檔。今年從8月份以後，這個高點到這個低點，差距接近三成。

世界：這檔股票從7月份見高點之後，到了11月底的這個低點落差將近四成。

中美金：7月份見高點之後，最近12月底的低點落差超過四成。

可成：10月份見高之後一路修正，跌幅接近三成。

這些股票的因素使得下半年以來很多高股息ETF除了配息縮水以外，股價表現也不如預期。

第二個因素是什麼呢？

其實我們之前的影片有跟大家分享過，大家可以看這張圖表。

如果從受益人數跟高股息ETF的規模來觀察，2021、22、23還有今年的24年，這個規模的成長跟受益人數的成長其實是非常恐怖的。

從2024年跟2023年做比較，從8500億暴增到1.8兆，差了將近一兆的規模。受益人數也從396萬人飆升到766萬人。

這個766萬人可以說這個該買的都買了，不該買的也都買了。像我上個禮拜去日本旅遊，旅行團的其中一個遊客就跟我聊到他今年買了00940跟00929，因為他們後來表現都不好，所以他也就不看了。

2024年跟2023年差了一兆的資金，這些資金投入到高股息ETF當中。到了2024年年底的這個時間點，我們可以預期未來高股息ETF規模爆發性成長的日子已經結束了。

到了這個時間點，我們可以發現這個增量應該已經到頂了。也就是說，後面如果要把規模再上到2.8兆，人數再突破到 1000 萬人，這可能不是明年能夠看得到的，可能要等到三年五年後才會到這個

估值問題

現在台股的估值已經來到歷史新高了。從大盤的淨值比來看，現在大盤已經碰到了差不多2.5倍淨值比的水平。

如果大盤處在一個相對高檔的淨值比水平，可想而知大部分的高股息ETF的成分股同樣也會遇到估值來到相對高檔的情況。

大聯大這張股票，過去是非常多高股息ETF會買的股票。現在大聯大在今年初已經碰到淨值比兩倍的水平。 另外，聯強也是一樣，這幾年所有高股息ETF都在買這張股票，使得他的估值一路往上竄，接近兩倍淨值比。 航運股長榮的殖利率超過 10%，但估值已經接近一倍，未來的價差空間較小。 可成這檔股票自從退出蘋果供應鏈後，營收大幅度下滑，但因為帳面上現金太多，每年配高息，吸引了很多高股息ETF的資金進場。市場對他的估值也只能給一倍淨值比。

大型股沒有高股息

可以說，大部分高股息ETF的成分股都有這樣的現象：他們現在的估值普遍都不低。那麼，怎麼突破這樣的僵局呢？除非來一波比較大的修正，否則殖利率就難以提升。如果不想走這條路，那就需要往新的高股息的藍海去發展。

台灣大部分的高股息ETF買的就是這些大型股，而這些大型股現在已經被買到非常高的估值。一旦估值拉升，要再要求它有非常好的殖利率，那就很困難。相對而言，過去沒什麼人碰的區塊股票，估值便宜且殖利率夠高，但缺乏資金進場。

之前的影片中也分享過高股息ETF成分股的分佈情況。未來能夠有價差，同時也有高股息的股票，如果在沒有大跌的情況下，應該是這一類股票能夠有比較好的條件。

這個區塊的股票包括：

元大台灣高息低波（00713） 台新永續高息中小（00936） 野村趨勢動能高息（00944） 兆豐電子高息等權（00943）

高股息ETF有一個盲點，在下半年非常明顯，這盲點過去也一直存在！

大多數高股息ETF選股時主要聚焦在高殖利率和獲利條件，但獲利條件往往看的是過去的水平。例如，會要求最近四季股東權益報酬率大於零，或是最近幾季不虧損，EPS 大於零。但股價的反應是看未來，而非過去。

以聯電為例，當股價下跌時，殖利率反而變高，但獲利並未明顯衰退。這可能導致 ETF 在這個時候納入或增持該股票。

股價是反應未來的，動能因子即股價表現的好壞，最好要放到高股息ETF的選股條件裡面。這也是為什麼我從00944一掛牌就覺得它不錯，因為它符合這個條件。

起碼不會遇到財務面指標沒有衰退，但是從產業前景來看確實有一些落後的情況的股票，這種股票股價會先反應，00944有加入這條件就能確保不會選到這些股票。

前面說的很悲觀，大部分的高股息ETF都集中在大型股，而這些股票的估值現在特別高。因此，明年可能會有很多高股息ETF漲不動的情況。

這個問題其實是有解的，期待我們的護國神山台積電能夠創新高。只要台積電一創新高，台股的估值就會跟著上升，這些股票即使碰到天花板，仍有機會進一步突破。

結論

穩定配息的需求

首先，買高股息ETF還是回到初衷，它提供穩定配息的投資標的，這對追求穩定金流的投資人來說是一個剛性需求。

接受不完美

其次，沒有十全十美的商品，既然它能提供相對穩定的金流，那就要接受它可能不一定能跑贏大盤的事實；一檔股票能夠配發高殖利率很多時候代表他並沒有太多的資本投資空間。

尋找科技或市值型ETF

最後，如果真的要價差，應該往科技或市值型的ETF去挑，而不是在高股息裡面尋找最大的價差。

希望這些觀點能幫助大家更好地理解高股息ETF的現狀與未來。

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