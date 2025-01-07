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00878、00919、0056三檔季配搭00922跟債券00948B！小犬：穩健多元的資產配置

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

我的投資組合涵蓋了季配息的高股息ETF、市值型ETF以及債券ETF，形成了一個穩健多元的資產配置，以下是該組合的主要優點：

1.穩定現金流

0056、00878、00919：這些季配息的高股息ETF提供穩定且相對頻繁的現金流，適合投資人需要定期收入的需求。

00922：半年配息的市值型ETF進一步補充現金流，並有助於分散時間風險。

2.風險分散

00948B：引入債券ETF有助於降低整體投資組合的波動性，因為債券通常具有較低的風險，並在股市下跌時提供一定的避險功能。

3.資產增長與防禦兼具

高股息ETF（如0056、00878、00919）：追求穩定股利收入，適合長期投資和抗通膨。

市值型ETF（如00922）：追求更高的潛在資本增長，同時保留收益分配特性，適合在市場上行期獲取額外報酬。

4.投資目標清晰

透過股息再投資或持續配置，現金流可以進一步累積成長資本，幫助達成長期財務目標。

5.抗通膨效果

高股息ETF的現金分配往往能追上或超越通膨率，提供穩健的購買力保值效果。

債券ETF補充防禦性，降低高股息ETF可能的股價波動影響。

6.時間與風險平衡

季配（0056、00878、00919）、半年配（00922）和月配債券（00948B)收益搭配，實現不同投資週期的資金流平衡。

總結建議

該配置兼顧現金流、資產增值和風險控制，適合希望穩健理財並兼顧多元收入來源的投資人。定期檢視基本面及市場環境變化，靈活調整資產比例，將進一步提升組合效率。

安心買好股，閒錢投資最放心。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00948B中信優息投資級債 季配息 市值型

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