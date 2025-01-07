這檔傘型 ETF 美日雙棲華麗共舞 00971及00972在1月9日掛牌上市

美國總統當選人川普2024年12月16日與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，孫正義宣布軟銀將投資美國1千億美元，預計創造十萬個工作機會。雙方表示此為對美國未來經濟發展抱持信心的最佳示範，並指出相關資金將協助美國AI相關產業發展。野村投信表示，美日重量級投資案可望帶來美企與日企龐大的紅利與外溢效應，將是2025年股市投資人不容錯過的投資機會。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，除了AI科技，美國在全球主要產業都具有舉足輕重的領導地位，而推動美國在領導地位屹立不搖的重要推手，就在於每年投入大量的研發，其研發支出規模名列全球第一，以最新資料「2022年」來看，美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合(7,531億美元)；若從民間企業的角度來看亦是如此，例如S&P 500指數成分企業投入研發更是顯著上揚。因此，鎖定這些美國的研發龍頭，有望幫助投資人參與各產業的未來發展與長期潛力增長，尤其是在重商主義的川普2.0之下，創新研發龍頭企業可望獨占鰲頭。

野村日本價值動能高息ETF（00972）經理人張怡琳進分析指出，這次重大投資案另一推手日本「軟銀」，更身為全球前五大經濟體，美國無論是在政治或經貿關係長期甚密，除了個別企業的成長機會外，日本現正進行的企業治理改革更將帶來結構性價值翻揚的投資紅利。野村投信指出，有鑑於日企長期忽略股東權益(ROE)造成企業價值(P/B)低落，2021年日本證交所推動公司治理改革與指數編整、2023年4月更要求PB低於1的上市公司需提改革方案否則研擬下市，絕對手段帶來絕對轉機。

張怡琳進進一步分析指出，根據彭博截至9月數據，目前仍有約4成的日本企業其股價淨值比仍低於1倍 。為提升股價淨值比(P/B)、以期達成官方要求，日本企業在股票回購總金額與股利發放總額持續創新高，市場預估2024財年將再創高峰、分別來到13兆與20.7兆日圓。野村投信解釋，因為無論是回購股票以減少流通股數、抑或提高股利吸引買盤進駐，都有助於「提升股價」、進而拉升股價淨值比，對於股市投資來說將是長期評價面回升的利多。以日經225指數為例，其股價淨值比光是從2012年的0.8倍來到當前的1.3倍，該指數便上漲265%；倘若最終有望向美國股市股價淨值比約4倍的水準靠攏，未來日股上檔將更具有龐大的想像空間。

野村美日ETF傘型基金已於12月26日成立，預計於2025年1月9日掛牌上市，包括野村美國創新研發龍頭ETF（00971）與野村日本價值動能高息ETF（00972），掌握美日兩大強強聯手的經濟體及政策商機紅利。00971追蹤的彭博研發龍頭指數是台灣首檔以「研發」為篩選條件的美股ETF，致力從各產業中找出「研發費用連續三年證成長」的市值前50大領頭企業，隨著聯準會轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，美股可望成為投資最佳避風港，2025年1月是投資人布局美股的最佳切入點。

野村投信表示，已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦全產業研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數核心選股邏輯不僅直接緊扣日本企業改革政策 – PBR回升紅利，還納入考量企業EPS成長潛力與股利指標，選出兼具股價淨值比上升動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。實證研究，2021年1月4日至2024年12月18日彭博日本價值動能高息總報酬指數上漲約186.7%，遠勝同期間東證總報酬指數的66.7%。

另一方面，日本個人儲蓄帳戶NISA(小額投資免稅制度)推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF（00972）參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。