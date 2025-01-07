0050、00878、00919、00929…2025年怎投資？專家：有台積電的ETF絕對是首選

投資ETF雖然是無腦，但也不致於真的連腦袋都沒用到，其實只要用個5分鐘的力氣思考一下，就能設定基本的投資，這次要看什麼呢？很簡單，其實產業總經與股市環環相扣，所以直接看看國內各行各業的發展情況就能找出強勢產業。

根據主計總處最新統計的GDP數據顯示，國內各大產業貢獻GDP第三季的年增率，最強是金融及保險業11.98%，次之則為工業中的製造業8.63%。其實這並不難理解，工業實質成長這麼強，當然是因AI、高速運算、雲端資料服務等強勁需求，進而帶動相關產品營運火熱，但其餘傳產工業仍弱。至於金融保險業這麼強，也不難預期，畢竟股市長紅，業績當然火熱，尤其券商、投信都賺到翻天。

當投資資金及焦點都集中在半導體、金融，你該怎麼投資ETF？想當然就要買這兩種產業比重高的ETF，才有機會延續獲利到2025年，這就有個基本方向了，這時候再從國內規模前十大的ETF來觀察，只要找出半導體、金融佔比夠高，那麼其實就是投資到實質獲利趨勢了。

0050：規模4,360億元

以電金比例來看，0050是最貼近大盤狀態的，合計接近快要八成，更重要的是0050持有台積電超過五成以上，目前台積電市值佔比加權指數大約是36%，近一年已經從30%增加到36%，台股已經從先前容易被台積電帶動行情，變成現在完全只看台積電臉色。對照GDP組成貢獻的數據，大家也很清楚各行各業都蕭條，唯獨台積電賺到翻天，因此帶動股市，也讓金融保險跟著強，既然接下來的趨勢依舊在台積電及AI商機，那麼0050就會繼續強。

00878：3,764億元

00919：3,637億元

再來看看00919，這檔ETF一直都是航運股的鐵粉，經過海運打底之後，最近又開始轉強，目前航運佔比為19.08%依舊相當高，近期表現相當優異，另外半導體產業則是買到最多的43.47%，細看成分股同樣沒有台積電，但持有聯發科、聯電、聯詠、世界、力成、中美晶等相關供應鏈，等於半導體二線資金輪漲有機會受惠。

00929：2,358億元

00929就是半導體相關聯軍，營運當然能受惠，但由於手上沒有任何台積電，只要出現拉積盤，那麼00929就會跟其他ETF一樣，成分股完全佔不到便宜，因為台積電只要瘋起來，連同族群資金都會被吸光，再加上台積電的股價市值越來越高，最新市值已經逼近28兆，過去台積電概念股有機會分到資金潮，但現在台積電的資金胃納量已經不可同日而語，加上不少持股都屬於半導體族群的「牛皮股」，這也形成00929的困境，明明半導體族群佔比已經買到46.08%，投資績效有時候居然還會輸給沒有半導體股的ETF。

整體來看，有台積電的ETF絕對是首選，但如果選擇0056、00878、00919、00929這類型的ETF，除了00929重壓科技股之外，其餘都相對平均，至於0056、00878則是相對分散，但最好還是要額外再選配台積電，避免拉積盤的情況導致這些ETF賺不到大盤平均。至於已經持有0050的投資人，則因為震盪大，應搭配一些低波動ETF或不同產業的個股為宜。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2025年該佈局的ETF？從總經角度告訴你50/56/878強在哪！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。