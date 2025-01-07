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台股飆639點…平日累積張數的重要性！存股哥：若跌不敢買大漲也沒你的份

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為1月6日

今天大漲639點，損益一天+10萬，總值回到805萬，距離個人最高紀錄810萬只剩5萬而已。常跟大家分享持續累積張數的重要性，像今天這樣一個大漲，你應該就會非常有感。

很多人跌也不敢買漲也不敢買，跌時怕持續破底，漲時怕買在高點，這樣很可能會阻礙你張數的累積速度，那未來可能的大漲、股息大爆配，也不會有你的份。

今天讓我最有感的倒不是高股息而是00631L，漲了5.48%直接一發逆轉讓我由綠翻紅，去年下半年用零股拼拼湊湊買了1張，也真的好險我有在大盤震盪時持續買壓低均價，不然我到現在可能還是負的，然後股數還沒有很多。

我認為像正二這種不是三振就是全壘打的選手，更應該持續買進才是，壘包上累積更多跑者，你轟一發大支的就能灌進很多分，當然陽春全壘打也不是不行，你部位不夠的話比較可惜一點就是了。

假設如果萬一大盤就這樣直接上去了，那你應該很慶幸有在去年下半年不穩的時候累積不少部位才是，過去的堅持在未來一定會給你更多的回報。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 均價 大盤 破底 高股息

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