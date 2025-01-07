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年化配息率8.1% 群益 ETF 00953B 次次填息股價創高 1/7最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

首檔票面利率鎖定6%以上的00953B群益優選非投等債ETF將在2025年1月8日進行第三次配息，根據群益投信官網資料顯示，第三次配息每股配發0.07元，若以近一日收盤價預估年化配息率約8.11%，優於多數ETF的配息水準。ETF理財達人表示，00953B是少數今年新成立的ETF中配息金額維持新高的，前兩次也都順利填息，股價又頻創新高表現出色，也讓受益人息利雙收。00953B將於2025年1月8日除息，收益配發日為2025年1月14日，想參與00953B第三次領息的投資人，最後買進日為2025年1月7日。

ETF理財達人指出， 00953B之所以配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市投資機會，可透過債券ETF來參與。

市場法人表示，回顧今年以來，市場對於降息預期雖反覆改變，但非投等債表現仍相對穩健突出，展望明年，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國經濟 配息

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