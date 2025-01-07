台股春節開盤必勝法？他讚：「市值型ETF」從沒輸過

今年台股封關日為1月22日(周三)，並且休市共11天，2月3日才會開盤，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年，若從過去5年的歷史數據來看，有三次在春節後開盤日加權指數表現是優於該年度首交易日，顯示上漲機率超過一半。PTT網友直言「股市必勝法就是市值型ETF」，大讚自己從沒輸過。

川普1月將入主白宮，其政策對企業減稅與放寬限制使市場預期美股仍持續看好，外加今年AI重頭戲「GB200晶片」產能持續擴大牽動台股供應鏈利多前景，因此外界仍看好台股在春節後開盤日後續表現。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「股市這個遊戲，有必勝法，答案就是，市值型ETF！套牢就買更多，必勝從沒輸過」。

有人留言：「知道了，趕快開始買006208」但也有人說：「去年一堆人喊Q4行情、年底行情、聖誕節行情，結果等沒有，這次春節行情有可能也沒囉」、「都買市值型ETF了，還在什麼行情？有行情不直接大台喔」、「又在什麼構圖行情了，第四季行情、聖誕行情，笑死」、「感覺去撿跌很多的中小ETF比較好」、「懂了，來買50反，迎接崩盤行情」、「還不如all in台積，其他都雜魚」、「市值型去年漲那麼多，現在才要卡位，是接最後一棒？今年改換高股息型要發動了」、「這水位買市值型？是買還是賣要確捏」、「感覺出貨文，出貨味濃濃的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。