00905不配息挨轟…去年績效快40％！投資人怨「變來變去」：乾脆改半年配
富蘭克林華美證券投資信託公司公告，旗下 「FT臺灣Smart ETF」（代號：00905）於民國113年12月31日的收益分配評估結果為 不予分配。依據信託契約相關條款規定，此次未分配的收益將累積至次季，並併入下一次評估。網友感嘆「每次配息都變來變去的季配息」，還有人笑稱「他smart，你傻瓜」，不過也有人說，這檔標的並非高股息ETF，本來就不應該配息。
據富蘭克林公告指出，依據本基金成立滿180日後，於每季度最後一個營業日進行收益分配評估。本次評估結果顯示，收益不達分配條件，因此不進行配息，相關收益將留待下一季度進行重新評估與分配安排，確保投資人收益的合理調配。
一名網友在PTT轉貼公告，並表示「每次配息都變來變去的季配息」。其他人紛紛留言「smart聰明配息，讚喔」、「太smart沒有平準金」、「太聰明了，不分配」、「還有這一手？」、「爛，既然這樣為什麼不改半年配或年配」。
有人緩頰「這支去年也是只配三季，第一季沒配，沒什麼特別，只是既然要配息，就規律一點看是季配，半年配，年配或不配都行，不規則配是有點令人不適應，這支含息績效小輸0050，但也沒差很多」。
不過也有人說「這檔去年快40%，你們也能酸啊」、「這檔沒配息有什麼好酸的，也不是高股息」、「很好啊，以後平均配就好」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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