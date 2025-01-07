他曝「高股息漲不動」酸：00915跌落神壇！準備換買0050、正2

台股6日迎來元月行情，在台積電（2330）大漲帶動下，收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元，三大法人買超644.03億元。網友比較多檔知名ETF漲幅，顯見00631L漲幅最高、00915最低，挨酸是「跌落神壇」。

昨日台股大漲，各大ETF表現差異顯著，引發投資人關注。PTT上一位網友發文比較多檔知名ETF當日漲幅，結果顯示00631L（台灣50正2）漲幅達5.27%，表現最佳，其次是0050（台灣50）上漲3.16%。相較之下，主打高股息的0056僅漲1.39%，00878漲 1.45%，而00915僅上漲 0.41%，被網友戲稱「跌落神壇」。

該網友指出，回顧去年的市場變化，可以發現大盤走強時，資金往往集中在台積電等權值股，導致追蹤權值股的0050及槓桿型ETF 00631L（正2）受惠最大。他認為，這樣的趨勢已難以改變，對於高股息ETF來說，若無法在大盤上漲時取得更大漲幅，可能面臨股價下跌及配息縮水的風險。

該網友進一步發問：「高股息的投資人是否會認輸，選擇賣出高股息ETF並轉往0050與正2？」該貼文引發熱議，有投資人認同市場主流趨勢，認為成長型ETF在牛市中更具潛力；但也有投資人認為高股息ETF追求的是穩定收益，而非短期波動，因此會持續布局，視投資策略與目標而定。

其他網友紛紛留言「直接買2330」、「有在考慮、「0050不配都沒關係，配了反而影響複利」。但也有人說「都買不就好了，何必選擇」、「高股息強的時候一堆人嗆0050跟正二，現在指數強又反過來喔？笑死」、「多的還是希望穩定領息的人」、「你以為之前高股息為什麼紅，不就是2023年績效贏大盤」、「56、50同時有又沒差，50佔比多一點就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。