債券ETF受益人數創高 台股ETF受益人周增1.8萬

美債殖利率持續攀高，債券價格低檔盤旋，但投資人持續逢低買進。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人數逼近210萬人，周增4,110人，創歷史新高水準。投資人主要聚焦在投等債、高評級公司債，以及長天期美債ETF。台股ETF受益人數則回到成長軌道，周增1.8萬人，其中高股息ETF周增7,137人。

在海外ETF方面，上周受益人數147.7萬人，周增5,726人，仍以鎖定美國那斯達克、標普500指數為追蹤標的之海外ETF較投資人受青睞，而包含金融政策受惠題材的主題型ETF也持續受到資金追捧。

中國信託投信表示，去(2024)年初以來台股ETF受益人數成長417.4萬人，增幅69%。今(2025)年初維持小幅成長態勢。其中台股高股息ETF受益人數合計721.2萬人，占整體台股ETF受益人數七成。觀察受益人數消長，仍可發現資金持續從月配型商品流向季配型，而包含大盤市值型ETF，也是投資人持續買進的標的。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，進入新的一年，AI浪潮持續引領風騷，在CES前夕，台積電（2330）一舉突破1,100元，再創歷史新高價位，帶領台股一度大漲逾600點，凸顯台股半導體及先進封裝相關產業前景依舊可期，半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。

另外，觀察台灣金融股表現，去年金控獲利超標，且受惠聯準會緩降息因素，銀行淨利差可望維持一定水準，也能挹注今年金融業獲利表現，因此投資人選擇成分股同時包含科技股與金融股的市值型ETF，可發揮分散布局之效，亦可享有經濟成長的果實。且囊括櫃買龍頭企業成分股的主題型ETF亦可考慮持有。

債券ETF方面，受聯準會「放鷹」因素影響，市場認為美國降息次數恐進一步收斂，高利率將維持比預期更長的時間，近期10年期公債殖利率突破4.6%，但高殖利率也吸引低接買盤搶進。中國信託投信基金經理人張瓈尹指出，近期債券價格下跌，主要是反映過去對於降息過度樂觀的預期，但10年期公債殖利率目前已高於聯準會基準利率上限，代表市場反應過度，此時債價已來到低檔，是投資人逢低進場的機會。

除了長天期美債ETF之外，金融債ETF也是可以考慮的標的。張瓈尹表示，受惠川普鬆綁監管政策，巴克萊將金融產業債調至升評，強調金融債淨供給比例為2015年來最低，川普上任有望降低監管不確定性，對銀行業發展是利多，且雖然川普揚言將加徵關稅，但金融產業受關稅影響最低，因此仍看好金融債未來表現。

陸股ETF方面則受惠大陸官方積極釋放寬鬆訊號，並引導企業發放股利，高股息ETF去年下半年以來表現亮眼。中國信託投信表示，隨著大陸官方持續祭出利好股市與房地產的政策，預期在內外資持續加碼陸股力道增強下，陸股後市仍可樂觀看待，投資人可加碼權值股以及高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。