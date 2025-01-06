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高含積量半導體ETF元月紅包行情「蛇」出來

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

元月半導體股迎來利多一波波，繼台積電ADR於3日創歷史新高後；7日美國CES大展將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表主題演講及發表對新一代顯卡、車用、無人機及人型機器人最新展望、16日台積電（2330）法說會召開，17日黃仁勳將參加輝達台灣子公司尾牙，是否再度刮起台股黃式旋風，市場屏息以待。

6日護國神山台積電再展神威，在2025年AI需求大爆發下，全球對先進製程及先進封裝供不應求，尤其是最近AI結合機器人雙題材助攻下，加上台積電預計元月起調漲價格，漲幅約5%~20%不等，搭配法說會在即，6日台積電股價登上1,125元新高。

法人表示，6日台積電收盤1,125元創歷史新高，內外資有意重返半導體股「提前淘金」，半導體元月紅包行情正蠢蠢欲動，盤面上，除台積電表現一枝獨秀外、IC設計一哥聯發科（2454）也上漲4.4%，股價重返月線之上，其他半導體權值股包括日月光投控（3711）、IC設計的創意（3443）、祥碩（5269）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、譜瑞-KY（4966）、達發（6526）、力旺（3529）、愛普*（6531）、聯詠（3034）等均表現強勢。

鎖定上述半導體潛力股的台股半導體ETF，6日單日股價漲幅亦一馬當先，根據CMoney統計，6日半導體ETF單日漲幅最大有新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892），分別上漲2.92%、2.83%，超越加權股價指數的2.79%。

投信法人表示，2025年看好AI、機器人題材助攻下，台積電創新高，帶旺台股狂漲逾639.41點，指數直衝23,547.71點，重新站上月線，激勵高含積量半導體ETF股價表現「蛇出來」，其中，持有台積電權重30.09%最高的新光臺灣半導體30 ETF（00904）、近1個月含息漲幅3.89%，中信關鍵半導體ETF（00891）漲3.94%，表現雙雙告捷，其他半導體ETF近1個月含息表現也漲逾1%以上。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，本屆參展CES廠商中，最需關注AI晶片一哥輝達的最新發表動向，預估輝達將在CES展上，宣布進入AI PC市場的計劃，同時，針對近來最夯機器人方面，輝達也將進行策略重大更新，特別是針對人形機器人設計的Jetson Thor平台，這將是實體+AI結合新趨勢。

詹佳峯強調，由於輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下一個最具重量級、且擁有高度AI軟硬體綜合能力的科技巨擘，展望中長期表現，如果未來科技大廠開發出可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，尤其是具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，以及高度連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現將不容小覷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台積電

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