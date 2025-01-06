債券ETF受益人去年攀高 人氣前十大中00945B報酬佳

美國新任總統川普即將上任，市場也即將翻開新篇章。投信法人表示，回顧2024年，債券ETF受市場預期降息行情的心理帶動，一整年持續有資金湧入，由於美國聯準會啟動降息循環，市場資金流入力道有增無減，整體債券基金資金淨流入幾乎大多數時候都維持在每周百億美元以上的高水位。

債市的火熱也反映在受益人數的增加上，根據集保中心截至2024年12月27日最新統計數據，債券ETF（不含槓反型）受益人數來到202萬人，相較於2023年底，大增了92萬人，其中又以長天期公債最為明顯。顯示在降息行情預期心理催化下，長天期公債擁有高人氣。若進一步觀察2024年受益人數增加最多的十檔債券ETF，長天期公債的股價含息報酬不如預期，非投等債的表現反而突出。

以近一周、一個月、三個月、六個月股價含息報酬都在人氣前十大債券ETF中居冠的凱基美國非投等債（00945B）來看，除了有高票息外，再加上存續期間偏短，受長天期公債殖利率彈升影響相對小，因此可以在殖利率彈升逆風中仍處上漲。凱基美國非投等債（00945B）目前持有140檔債券，平均票息利率7.85%，平均殖利率7.5%，成分債平均存續期間2.12年。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，長天期公債提供的債息相對低，資本利得在殖利率彈升時期也較難實現；考量川普政策影響，通膨上行風險升高，以及美國聯準會亦調高2025年底利率預測，在美國經濟前景持續強韌、債券違約率可望維持低檔的前提下，純粹投資美國企業美元債券，且排除CCC等級債券壓低企業違約風險的中短天期美國非投資等級債，在聯準會預防性降息期間，不失為兼顧放大債券報酬主要來源的票息收入，以及降低對存續期間曝險的債券投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。