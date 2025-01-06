台股ETF今年如何表現？投信公會理事長指出二大新趨勢

台股ETF今年如何表現？投信公會理事長劉宗聖今日受訪時指出二大新趨勢，一是市值型ETF會抬頭，另一則是去年最夯的「月配息」主流會往「季配息」移動。

劉宗聖指出，由於台積電為首的權值股帶動大盤指數上攻，市值型ETF也受惠不少，例如大盤指數漲3成，而0050已漲5成，而且，現在高股息ETF已有1.8兆，但市值型的ETF規模才6千多億，這種3比1的態勢，也使市值型ETF大有成長空間。

劉宗聖今天參加證交所的創新板記者會前接受媒體訪問。他在致辭時也指出，整個台灣的境內外主被動基金已從2023年的13兆，在2024年成長至17兆元，1年成長的規模裡，2兆為ETF，其中更有1兆為台股的ETF，可見ETF重要性。

他也指出，台股ETF從5千億成長至3.2兆，多達6倍增幅，可見台灣投資者已把台股作為核心持股，不再「只看天邊彩霞，但忽略眼前玫瑰。」

他也強調，未來和創投公會對扶植新創公司進行更多元的合作。他指出，新創公司在創投階段是「從無到有」，上市之後，就希望「從好到大，從大到久」，尤其投資人都關注「未來台積電在哪？」他認為，新創業者都有潛力是未來可能的台積電，發光發熱的玫瑰。

他並以12場中華隊拿下世界冠軍比喻，真正的打擊強是棒棒開花，因此，除了打第一、二棒的創投打擊要好、上壘率要高之外，投信顧公會負責打七、八、九棒，也扮演承先啟後和投資大眾非常重要的界面。

他指出，台股受益人數原本只有1千萬人，5年前還不到20萬，如今透過ETF超過50倍增加，未來ETF與基金都可協助這些公司變大變好，包括亞洲資產管理中心的計畫，也有壯大投信，金管會一月份已推出主動式與多重資產ETF的新制度，來發揮更多新創力量，他相信未來很多高科技供應鏈、價值鏈都會本土化，未來的量體或潛能一定也有所不同，有更多商機，會和創投公會進行更多元的合作。

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