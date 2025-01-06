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CES展來了！黃仁勳演講揭序幕 00830經理人曝亮點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
AI教父黃仁勳。中通社
AI教父黃仁勳。中通社

全球最大美國消費性電子展（CES）即將於7日至10日開展，以人工智慧（AI）為主軸，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將於台灣時間1月7日上午登台進行開幕演講，外傳將發表新一代RTX 50系列顯示卡，預期再掀起一波熱潮。國泰投信ETF研究團隊建議，可透過布局全台最大的半導體ETF-國泰費城半導體（00830）跟上這波行情。

今年美國消費性電子展（CES）由AI繼續擔任主軸，輝達執行長黃仁勳將於美西時間1月6日晚間6時30分（台灣時間1月7日上午10時30分）進行開幕主題演講，展示創意、科技與創新如何影響企業、社會並帶來變革。外界預期將發表新一代RTX 50系列顯示卡，也將討論機器人、自駕車等技術看法。今年CES預計吸引超過4000家廠商、來自全球約150個國家參展。

國泰費城半導體經理人李翰林指出，今年CES聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，以半導體技術為核心，推出自駕車、人形機器人等最新應用，根據美銀美林經理人報告指出，看好AI仍是2025年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間。

李翰林進一步指出，隨著生成式AI發展態勢猛烈，輝達GPU及博通ASIC（客製化晶片）相繼崛起，市場樂看這兩家壟斷級供應商角逐市場地位，00830前兩大成分股為博通（占比14.09%）、輝達（占比11.82%），權重合計約26%，再囊括全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括AMD、Marvell、台積電、艾司摩爾（ASML）、高通等，一次掌握GPU、ASIC及全球重量級半導體廠商投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體 AI 半導體 輝達

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