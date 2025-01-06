美債直落沒救了尤其長天期的？專家：降息節奏確實低於預期但路徑沒變

過去兩年，台股投資者對美國國債持樂觀看法，但結果卻令人失望，許多投資長債的人紛紛看到債券ETF破底再破底，如今投資者對於降息的態度變得更加謹慎。

根據《華爾街日報》週一的報導，近幾週以來，資金管理者紛紛拋售美國國債，投資人也從長期債券基金中撤資，這些拋售行為已將美國國債兩年期殖利率推高至區間的上限，十年期國債殖利率更是飆高到4.6%，但到底債市怎麼了?難道長天期國債只能這樣破底再破底嗎?今天就來一次搞清楚。

元月行情提前結束？美債殖利率成市場壓力

經歷了聖誕節美股與台股回神後的表現後，我們該如何看待接下來的行情呢？美股的元月效應認為每年年底機構投資者為了降低稅費，會賣出證券以降低資本收益，引發拋售潮。而跨年後的一月裡，他們會重新買回原先持有的部分股票，帶來一月股市上漲。

不過有趣得是，這次高盛卻認為元月效應已經被提前至年末，上圖可以看到，淡藍色為1990年以後，橘色為今年2024年走勢，他們認為聖誕節的拉升行情已經將元月行情的空間都走完了。

這點除了從美股聖誕節行情的漲幅去做判斷以外，同時也是因為素有「市場的緊箍咒」之稱的長債殖利率持續走升有關。

在美日利差擴大下，上圖可以看到，十年期美債殖利率已經走高到4.6%左右，美股科技股也因此受到較大的壓力，進而使台股承受壓力，同時也使美債ETF價格持續破底，但也帶來了相當不錯的債息，以下筆者整理相關長天期債券ETF的資料提供給投資人參考。

不過，從長期的角度來看，如果說長債殖利率持續維持在這樣的高檔位置，那對於科技類股的估值壓力將會越來越大，也讓股市走入震盪期，很難實現所謂的元月行情。

美債又破底 該怎麼看長天期國債？

而細看短線上美債殖利率突破 4.6%，離之前的高點 5%只剩下 0.4%的幅度，這幾乎說明市場認為明年FED有可能停止降息，甚至是再升息，這對債市來說是相當恐慌且情緒面低迷的表現。

白話來說，2024年FED降息了4碼，最新的SEP點陣利率圖也表示明年應該會再降息 2碼，就算中性利率真如聯準會預期上升到極高點的4%(非常不可能)，理論來說美債殖利率要突破4.25%都是非常詭異的現象，但實際情況是十年期國債殖利率上升到4.6%，等於不降反升，美國金融市場變得更緊縮。

美債殖利率上升推動借貸成本上升的緣故，上圖可以看到美國房貸30年期抵押貸款已經重新接近7%水準，也將壓制房地產市場的需求，而 9月降息之前，該利率還處在 5.8%左右，等於 FED降息後，美國人想買房反而變得更加困難，如果持續下去，債市的壓力一定也會傳導到股市，擠壓風險資產的表現。

不得不說，這種狀況非常不合理，在沒有實際發生的情況下，市場的降息預期超前FED太多，好像川普的政策已經很明確地造成通膨開始回溫。

現階段來看，聯準會降息的節奏的確低於預期，但總體而言Fed持續降息的路經並沒有改變，美債殖利率要再大幅上行可能性極低，可以說長天期債券ETF價格差不多落底，2025年殖利率要更高的機率實在不容易。

就業市場成債券關鍵

上周初請失業金人數雖然低於預期，但連續初請失業金人數卻創下了三年以來的最高數據，上升到191萬人，且移動平均值也開始慢慢上升，顯示就業數據疲軟，這是否也預示著就業市場的放緩比我們想像的嚴重呢？

彭博經濟學家 Eliza Winger認為：「今年首次申請失業救濟人數較低，反映出失業救濟金領取率較低，原因是某些人沒有資格，而且符合資格的人缺乏申請的動機。申請失業救濟人數持續激增，下崗工人面臨更長時間的失業，這表明勞動力市場正在放緩。」

接下來，時序跨入2025年的一月，屆時我們將會面對新一輪的失業率公布，如果失業率表現不佳，那未來債市情緒好轉的關鍵，可能還要依靠就業市場的壞消息，進而形成債市的轉折點，也放緩市場對降息停止的疑慮。

原文出處：封關前債券起危機！債市直落沒救了？專家： 就業市場表現成關鍵

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