1月超過50檔債券 ETF 要發錢 選這幾檔最大包

搶在過年前，一月有超過50多檔債券ETF要除息，以年化配息率來看，最高的前三名投等債ETF分別是國泰投資級公司債（00725B）、中信ESG投資級債（00883B）、群益ESG投等債20+（00937B），年化配息率都有超過6%以上，相當不錯。

最新利率點陣圖指出，降息周期果然是higher for longer，這次降息期間預期將延至2027年底，且今年的降息碼數由原先4碼，大幅縮減至2碼，2026年則維持降息2碼、2027年則是降息1碼。全台百萬債券ETF投資人積極尋覓高息率的投資標的，目前投等債殖利率仍優於近年平均，報價低於歷史水準，具有投資價值。

觀察上周多家投信陸續公告的1月除息ETF金額，投等債ETF中以00725B表現最讓投資人驚喜，2025年第一個大紅包就配出0.662元，換算年化配息率7.06%，優於第二名中信ESG投資級債配息0.17元，年化6.31%，也比群益ESG投等債20+本月配0.082元，年化配息率6.27%還高，00725B這次配息金額跟配息率雙雙奪下投等債ETF第一，成為本月的大熱門。

專家認為，債券ETF的優勢在於檔數分散、持債跟成本費用率等都透明，且買賣方便，許多人喜歡透過銀行理專，甚至券商通路的理專直接投資個別債券，但無論哪一種債券，都存在信用風險，以這次配息最吸睛的00725B為例，一檔ETF中持債就有195檔，平均的到期殖利率有6.21%，平均有效存續期間也有12年，重要成分債包括甲骨文公司、美國航空公司RTX、國際媒體集團華納等，不單壓個別產業或債券，才能安心領息當債主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。