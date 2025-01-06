快訊

金球獎／史上頭一回！日本「幕府將軍」包辦視帝后

曾入圍金鐘邱姓歌手涉肇逃 被撞運將送醫6天不治檢追究刑責

向戴資穎致敬！國際羽總12分鐘精華重溫「假動作女王」經典畫面

1月超過50檔債券 ETF 要發錢 選這幾檔最大包

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
投等債ETF 1月除息情形。資料來源：CMoney，統計至1/6
投等債ETF 1月除息情形。資料來源：CMoney，統計至1/6

搶在過年前，一月有超過50多檔債券ETF要除息，以年化配息率來看，最高的前三名投等債ETF分別是國泰投資級公司債（00725B）、中信ESG投資級債（00883B）、群益ESG投等債20+（00937B），年化配息率都有超過6%以上，相當不錯。

最新利率點陣圖指出，降息周期果然是higher for longer，這次降息期間預期將延至2027年底，且今年的降息碼數由原先4碼，大幅縮減至2碼，2026年則維持降息2碼、2027年則是降息1碼。全台百萬債券ETF投資人積極尋覓高息率的投資標的，目前投等債殖利率仍優於近年平均，報價低於歷史水準，具有投資價值。

觀察上周多家投信陸續公告的1月除息ETF金額，投等債ETF中以00725B表現最讓投資人驚喜，2025年第一個大紅包就配出0.662元，換算年化配息率7.06%，優於第二名中信ESG投資級債配息0.17元，年化6.31%，也比群益ESG投等債20+本月配0.082元，年化配息率6.27%還高，00725B這次配息金額跟配息率雙雙奪下投等債ETF第一，成為本月的大熱門。

專家認為，債券ETF的優勢在於檔數分散、持債跟成本費用率等都透明，且買賣方便，許多人喜歡透過銀行理專，甚至券商通路的理專直接投資個別債券，但無論哪一種債券，都存在信用風險，以這次配息最吸睛的00725B為例，一檔ETF中持債就有195檔，平均的到期殖利率有6.21%，平均有效存續期間也有12年，重要成分債包括甲骨文公司、美國航空公司RTX、國際媒體集團華納等，不單壓個別產業或債券，才能安心領息當債主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B國泰投資級公司債 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF

延伸閱讀

美國經濟穩健 投等債進場時機到

2025投資怎看？億級投資人提醒：2種股過年前要獲利了結

桃市獲全國首檔永續發展債券資格 拚第1季完成發行

券商跟進國銀「棄股從債」 11月對台股轉買為賣

相關新聞

00878今年要集中火力買…預計砸90萬拚到160張！ 存股哥：把它養更肥

今年還要掏出近90萬來買00878，過去的我要一年拿90萬存股根本天方夜譚，現在的我要一年存股90萬並不是不可能的事。

00757成份股第一、二名持股是輝達和博通！KN先生：美國科技股是世界領頭羊

長期的投資規劃來說美股平均優於台股，但台股科技股吃美股的訂單，可以說相依相存，中短波段台股有很多機會，超長波段來說美股較好。

0056連續三次穩定配1.07元…殖利率介於10％左右！達人：對領息族來說是漂亮數據

0056在2024年的四次配息為0.7元+0.79元+1.07元+1.07元=3.63元，用36元～37元的股價來換算，殖利率約介於10％～9.8％之間，對於專門領息的存股族來說，應該是個漂亮的數據！

0056去年配發3.63元…25塊持有的「香到爆炸」！ 達人：不論空多頭要息就是得持有

0056元大高股息2007年12月成立，目前已經超過17年了是高股息的始祖，截止至本月0056總累積配息為26.25元。

1月超過50檔債券 ETF 要發錢 選這幾檔最大包

搶在過年前，一月有超過50多檔債券ETF要除息，以年化配息率來看，最高的前三名投等債ETF分別是國泰投資級公司債（007...

臺灣50指數漲幅創領先大盤最大年度 元大：市值型投資續為存股核心

2024年重點權值股大放異彩，臺灣50（0050）指數漲幅創領先大盤最大年度，帶動相關標的績效遠超同類型基金表現。元大投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。