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臺灣50指數漲幅創領先大盤最大年度 元大：市值型投資續為存股核心

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
2024年重點權值股大放異彩。（本報系資料庫）
2024年重點權值股大放異彩。（本報系資料庫）

2024年重點權值股大放異彩，臺灣50（0050）指數漲幅創領先大盤最大年度，帶動相關標的績效遠超同類型基金表現。元大投信表示，市值型投資跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於投資成果，建議距離退休時間尚久的年輕小資族，或為孩子建立長期投資規劃的父母，仍以元大台灣50或0050連結基金不配息級別為存股核心，參與台股長期成長潛力。

據證交所資料，2024年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度；且統計自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有6個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點。

相關成長亦反映於市值型投資表現，依理柏資訊顯示，0050及追蹤0050表現的0050連結基金不配息級別，2024年1月至11月報酬率40.3%、39.5%大幅超越全體台股主被動基金平均的17.7%，且短、中、長期績效均呈現領先，指數投資優勢十分顯著。

在績效突出帶動下，據基金保管銀行中國信託銀行基金點閱排行榜，至1月6日0050連結基金為2,256檔上架基金點閱排行第一；於基富通、鉅亨買基金亦為熱搜基金。

元大投信指出，0050投資上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。據彭博資訊，至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，佔整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數可充分反映台股行情。

台股主要權值股高度參與AI成長趨勢，統計上市前10大、50大權值股，近五年總市值年化成長率分別約為21.0%、15.9%，投資人可以依此進行市值型投資評估。

元大投信表示，目前存股主流的高股息ETF，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇。建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮0050或0050連結基金追求資本利得潛力。但仍留意0050或0050連結基金完全集中投資台股，承受之單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

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