00878今年要集中火力買…預計砸90萬拚到160張！ 存股哥：把它養更肥

如果你覺得自己的方法有用，那就去證明它。原本希望在今年把00878張數提升到150張，目前則是120張，但我掐指一算如果一個月買3-5張，那今年超過150張沒有什麼問題。

於是我決定繼續給自己施加壓力，把今年最終目標定在160張，也就是說今年還要掏出近90萬來買00878，過去的我要一年拿90萬存股根本天方夜譚，現在的我要一年存股90萬並不是不可能的事。

使用策略為「持續借貸買進」+「股息再投入」，在風險控制得宜之下我依然會持續用股票質押放大槓桿部位。股息的部分絕對是要全數再投入的，這樣東拼西湊加一加應該可以衝到160張。

事在人為嘛，最重要的就是相信自己，我今年要滿37歲是薪資中位數的普通人，可以做到總資產超過800萬（含黃金部位），那各位一定也可以做到，在40歲前退休，或是你要拿回人生主控權做自己想做的事，真的是機會很大的一件事。

至於為什麼今年要中火力再買00878？當然還是看中它的穩定性，在去年下半年繳息風之下都能穩定配出0.55，讓我對00878的信心更上好幾層樓，把00878養得更肥，我才更有本錢去佈局其他積極型如正二或是00929這樣的標的嘍。

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