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第一金太空衛星 ETF 勇奪2024年海外股票 ETF 績效冠軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年海外股票ETF績效十強(資料來源：CMoney)
2024年海外股票ETF績效十強(資料來源：CMoney)

2024 年全年績效結算正式出爐，比較全市場原型 ETF 表現，第一金太空衛星 （00910） 以66.74%的報酬率，勇奪2024年全年績效總冠軍寶座，整體海外股票型ETF表現前十強，全數皆為產業股票型ETF，領先群包括：第一金太空衛星（00910）、統一FANG+（00757），及富邦未來車（00895）全年漲幅在58%至67%間，這些標的表現突出皆與輝達行情與川普當選熱門交易主題相關，預料2025年川普就任後，相關主題的投資熱度不墜，仍將是熱門交易與資金聚焦處。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出，川普在1月中旬上任後，預計太空衛星產業仍將受惠過往川曾提出的私人太空支持計畫及對國防支出的重視等，太空衛星經濟的成長仍將延續政策受惠效應，2024年受惠小型衛星、先進衛星發射需求提升下，美國為主的衛星產業引導市場發展動能，包括：火箭實驗室(Rocket Lab)、RedWire等，股價上漲超過300%、400%等，也成為過去一年引導太空衛星等標的股價的驅動者。曾萬勝強調，太空衛星為高投資門檻，包括：資金、技術含量高，也可能會有短期間較大波動的可能性，透過單一個股的投資難度高，不妨挑選ETF參與衛星投資商機，此外亦建議投資人，採取單筆搭配定期定額方式進行投資，跟隨經濟規模、技術應用擴大邁向新一輪投資變現階段。

第一金太空衛星ETF（00910），為國內首檔且唯一聚焦衛星主題ETF，追蹤指數為Solactive太空衛星指數，採取自然語言處理系統及ARTIS評分排序，找出與太空、衛星產業，高度投入之相關企業，投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地，一次囊括30檔太空衛星關鍵企業個股。曾萬勝強調，太空衛星ETF（00910）成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，精選全球30檔太空衛星產業關鍵企業個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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