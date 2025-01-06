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00757掌握到美股蝙蝠俠變身 短中長期報酬名列前茅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
BATMMAAN「蝙蝠俠」總占比前十大 ETF(資料來源：CMoney)
BATMMAAN「蝙蝠俠」總占比前十大 ETF(資料來源：CMoney)

美股科技七雄再加上博通，變身蝙蝠俠「BATMMAAN」，預期將在新的一年成為新投資熱點。截至2024年底，統一FANG+ ETF（00757）一口氣囊括七檔，持股占比達66.32%，為純度最高的「蝙蝠俠」概念ETF。在蝙蝠俠等科技巨頭加持下，2024年00757全年報酬率近六成，為同類型ETF第二名，兩年、三年、五年報酬率更是同類型ETF冠軍，成立六年以來已經創造414.95%報酬。

美股七巨頭包括蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）、特斯拉，左右美股表現，博通（Broadcom）則在2024年末異軍突起，不但是全球 ASIC 設計服務龍頭，同時也是全球通訊晶片領導廠商，目前市值已經飆破1兆美元，因此美國投資人用這八家公司英文開頭字母取名，並參考知名漫畫角色蝙蝠俠「BATMAN」，將這八家霸主稱為「BATMMAAN」。

00757的十檔成分股中，即包含七檔「蝙蝠俠股」，再加上串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，組成檔檔都是AI創新天王的00757。其中，輝達占比達9.94%最高，ASIC晶片王博通占9.82%次之，可一次掌握GPU、ASIC晶片的雙重商機。

統一投信表示，AI大浪潮持續快速發展，這十大科技巨頭不但在AI軍備競賽中可掌握先機，在趨勢轉換時，選股邏輯也都以全球創新成長龍頭股為主，集結全球霸主就是00757展現高收益力與高續航力的重要加速器。不過因科技股本來波動就較大，且成分股只有十檔，適合風險承受程度較高的投資人，可透過定期定額方式，參與蝙蝠俠股的長線多頭行情。

統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：晨星)
統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：晨星)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF 蝙蝠俠

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