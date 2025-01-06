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00757成份股第一、二名持股是輝達和博通！KN先生：美國科技股是世界領頭羊

聯合新聞網／ KN先生
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

長期的投資規劃來說美股平均優於台股，但台股科技股吃美股的訂單，可以說相依相存，中短波段台股有很多機會，超長波段來說美股較好。

檢視所有市場上ETF三年報酬率排行榜一到七名，可以看到除了第六名的元大電子其餘幾乎都是科技類的美股組成ETF，簡單講就是美股ETF以選擇長期策略的話平均的勝率會高過台股。

尤其是主流趨勢上的科技股，我們看排行第一的00757的成份股第一和第二名持股是輝達和博通...

而這兩家是最近當紅的AI晶片供應商，2024年繼輝達爆衝之後，接著就是博通爆漲，而這兩檔00757幾乎都有抓到可以即時選到主流趨勢上報酬率最佳的個股，而這樣的即時資訊與操作能力則是一般投資人買ETF的主要原因，成份股的三名之後則是大家熟悉的google，臉書，亞瑪遜等的大型美國科技股00757的5年報酬率達到340%。

另外可以發現報酬率排行榜全數都是科技類股，也就是我之前說過的，能改變人類生活模式的東西就是科技，所以相較於傳統產業科技股才有快速掘起的能力。

至於科技公司是否有生產過剩導至獲利被競爭稀釋的狀況，我認為很難因為已存在的大型公司有（先進優勢）與（規模經濟優勢）資金門檻和技術門檻極高，新進科技公司很難與其競爭，例如google雲端服務、地圖服務，誰能與其競爭？

除非新公司有獨門技術例如OpenAI這類獨家技術開闢新領域且迅速茁壯，才有可能立足，而且要面對大公司在新領域快速追上的壓力，例如google的Gemini，新科技公司比較有可能被擠出去，而不是進來分食市場。

科技股是市場領頭羊
美國科技股是世界領頭羊

◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ AI ETF OpenAI 台股 報酬率 科技股 美股

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