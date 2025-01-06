0056連續三次穩定配1.07元…殖利率介於10％左右！達人：對領息族來說是漂亮數據
＊原文發文時間為12月31日
元大投信今天公佈臺灣高股息（0056）的一月份配息金額為每股1.07元，是連續第三次穩定配發1.07元啦！除息交易日為1/17日，發放日為2/20日。
0056在2024年的四次配息為0.7元+0.79元+1.07元+1.07元=3.63元，用36元～37元的股價來換算，殖利率約介於10％～9.8％之間，對於專門領息的存股族來說，應該是個漂亮的數據！
如果0056每次維持在1.07元上下的水準，又或者退一步來說，維持在至少1元的水準，那麼跟00878的競爭又有得拼了！大家怎麼看這次的配息呢？
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