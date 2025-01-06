股價高低不等於波動大小！ 投資者日記：當成不敢買進的理由是自我設限

某財經達人說，自己逛某美妝店就會不知不覺買了很多東西回家，所以看好某美妝店的強勢通路優勢。但是因為某美妝店的股價已經好幾百元，自己心臟小不敢持有個股，改以00919（權重1.68%）、00928（權重3.25%）、00934（權重1.54%）、00944（權重2.03%）等ETF間接持有。

高價股不代表股票昂貴，低價股也不代表股票便宜。同產業的A、B兩間公司，A公司的股價50元未來每股可以賺2.5元，本益比=50/2.5=20倍；B公司的股價500元未來每股可以賺26元，本益比=500/26=19.23。因為B公司的本益比較小，回本的速度比較快，此時500元的B公司其實比50元的A公司更便宜。股票的昂貴與便宜，取決於當前股價和未來每股盈餘的比值，不是看股價數字的絕對值大小。

高價股不代表波動高，低價股也不代表波動低。

同產業的A、B兩間公司，A公司的股價從50元跌到47.5元，跌掉2.5元、跌幅=2.5/50=5%；B公司的股價從500元跌到475元，跌掉25元，跌幅=25/500=5%。AB兩間公司誰跌得多？

答案是一樣多，都是下跌5%。

誰的波動大？答案是一樣大，都是下跌5%。買一張A公司的股票花50*1000=5萬元，賠2.5*1000=2500元；買100股B公司的股票也是花500*100=5萬元，賠25*100=2500元。波動大小看得是漲跌幅比例，不是看漲跌價的絕對值。

持有高價股看到漲跌數字大覺得膽戰心驚，只是個人心理的錯覺和謬誤，股價數字高低不能當成不敢投資股票的理由，這只是自我設限。

單一個股是否值得投資，取決於是否看好該公司未來盈餘的成長性，不是股價數字高低；單一ETF是否值得投資，取決於指數編製規則合不合理，是否經歷過市場多空驗證，不是看好單一成分股的成長性。

看好ETF中某檔權重低的成分股，不能做為投資ETF的理由，以看好單一公司的成長性當理由，卻不投資個股，反而要投資ETF，根本是牛頭對馬嘴。

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