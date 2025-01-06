0056去年配發3.63元…25塊持有的「香到爆炸」！ 達人：不論空多頭要息就是得持有

高股息ETF領息只是一種假象

不管是空多頭要息就是得持有

舉例0056元大高股息來討論

單純討論配息ETF不喜勿論戰

0056元大高股息2007年12月成立，目前已經超過17年了是高股息的始祖，截止至本月0056總累積配息為26.25元。

0056發行價格25元，在2007年底買進的人現在扣除領息的成本價，已經是倒賺的情況了！

用目前股價下去算：0056市價36.78元-買進價格25元+參與領息26.25元=求得獲利38.03元。

這只是單純算一次性買入，還沒有算上領息再投入的複利效果！

還有人會提到多頭市場久了就會迎來空頭，當空頭來難道是要賣出股票嗎？不可能吧賣出之後空手到底如何領息？有人還會說股息縮水之後會不會再縮水？這確實不能保證！

但0056去年整年配發出3.63元來算，持有價格25元的人年化殖利率來到14.52%；根本香到爆炸...

存股過程最重要還是「買進的資金」，與持有的價位/逢低加碼，其他真的不要再多想了，總有一天高股息應該會站上ETF第一名。

可以去想看看那些說ETF不能買的人，或是只買ETF市值型的人，又或許他們從個股身上都賺到了錢，但是同樣的方式套用在自己身上，自己有辦法持續執行嗎？

如果方法不適合存起股來絕對會是相當辛苦的...只能說可以賺錢就是好方法。

我還是持續示範如何用零股買進布局，只使用ETF持續獲利，打造自己每個月的現金流，月月買48000元不會間斷的，甚至有辦法就要再提高金額；大家一起加油，現階段配息縮水有點辛苦，但這也是存股必經之路！

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