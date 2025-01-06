AI ETF 中長線可期待

市場估計，亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟等四大雲端服務廠（CSP）今年人工智慧（AI）資本支出將首度突破3,000億美元，2023至2026年年複合成長率達高30%。法人表示，台灣AI廠將是最大受惠者，台股AI ETF中長線漲升行情可期，建議逢低布局。

據統計，全球九成的AI伺服器、78%筆記型電腦、55%個人電腦皆由台灣製造，台廠儼然成為主要受惠者。台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域，而台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢。除CSP大廠持續擴大資本支出外，CoWoS投片量持續上修，以及NVIDIA GB200將加速量產，皆為台股AI廠奠定良好成長基礎。

台新投信表示，就台股企業基本面分析，獲利將持續上修，電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，提供台股下檔最好保護；此外，在聯準會（Fed）進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，看好台股中長多行情，短線若遇較大幅度拉回，是長線買點。台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

凱基台灣AI50ETF經理人施政廷表示，進入2025年，AI產業發展將由伺服器供應鏈擴散至軟體與消費電子，2024年企業投入巨資建構AI算力，可望在2025年逐步看到獲利回收，AI軟體市場規模預期持續高雙位數成長。

施政廷指出，美國以外，台灣是AI軍備競賽的最大受惠者，AI總市值34.2兆占台股市值49.5%，隨著AI相關資本支出持續增加，可望為台股行情續添柴火。面對景氣在擴張及趨緩間擺盪，建議以股價動能及價值成長概念因應，透過網羅台股上中下游AI供應鏈商機，布局AI營收占比達公司營收30%的成分股，同時搭配電子傳統旺季重價值成長與動能指標、除權息旺季重股息指標的彈性定審換股，順應台股節奏創造更佳表現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。