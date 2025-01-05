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《金孫爆富攻略》遺產給予的智慧！ 施昇輝：市值型、高股息ETF是留給子女最好的遺產
最近在Netflix上，看了一部很好看的泰國電影《金孫爆富攻略》，講一個年輕人希望藉由好好照顧外婆，然後讓外婆可以把所有的財產都由他繼承。最後有沒有如他所願呢？我就不爆雷了。
如果你還年輕，是個小資族，會不會覺得每個月幾千元定期定額買市值型、高股息ETF，實在太慢了？這時，你可以建議爸爸媽媽也來買市值型、高股息ETF，以後你不就可以繼承了嗎？這樣就可以加快累積的張數。
你有這樣的想法，當然更該好好孝順你的爸爸媽媽了。
如果他們買的是市值型ETF，就希望他們退休後，還有錢過生活，這樣你就能繼承所有的市值型ETF，否則他們為了生活，會賣掉一些，讓你繼承的張數減少。
如果他們買的是高股息ETF，他們就可以靠股息過日子，你繼承的張數就是他們買的張數了。
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