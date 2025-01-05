大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

台積電占大盤的比重高達37.95%（2024/12/31），第二名的鴻海則僅3.47%的比重，連中華電這麼大的企業也僅佔1.3%。如果台積電下跌1%，鴻海必須要上漲10.94%才能抵銷，中華電更是要上漲29%才行，別忘了台股有10%漲跌幅的限制喔！也就是沒有一支股票可以平衡台積電的影響，台股已經成為「台積電一個人的武林」。

以前大家說，不想投資個股就買大盤，大盤包含各種產業，也可以分散單一個股的風險。但是大盤已經被台積電所主導，投資大盤也不可忽略台積電的影響。目前台積電上漲1元大約貢獻大盤8.12點，去年台積電貢獻大盤約4000點，扣除台積電後大盤幾乎沒有表現，這也就是為甚麼明明大盤在高點，但是高股息ETF的股價卻是往下，因為它們都沒有台積電。

計算方法為：假設台積電1075元，大盤為23000點，台積電上漲1元的幅度為0.093%，貢獻大盤0.093% X 37.95% = 0.0353%，大盤上漲0.0353% X 23000 = 8.12點。所以，台積電上漲1元大約貢獻大盤8.12點

那麼買「高含積量」的ETF比較好，但是你要挑對啊！下面3檔是目前台積電含量最高的ETF，富邦科技（0052）的台積電占比高達66.5%，0050則是57.84%，0052比0050多了8.66%。但是不要小看這個8.66%喔，0052累積報酬率贏了0050高達403%（2012/07/17~2024/12/31）。取自：陳重銘-不敗存股術APP。

從上面的說明可以看出，就算是買進ETF，「含積量」也足以決定生死喔！2025年台積電是你不可忽略的存在，對我來說，就直接買台積電，去年台積電報酬率高達83.81%，0052是57.81%，006208是50.59%，0050則是49.25%(取自：陳重銘-不敗存股術APP)，可以看出含積量越高，報酬率就越高。

單買一檔台積電會不會有風險，還是買ETF會比較安全跟分散風險？其實就算是0050含台積電都高達57.84%，儘管0050有50檔成分股，但將近6成放在台積電上面，你覺得這樣有分散性？

分散風險的另一個面向，就是會分散你的報酬率啊！0050跟006208都是追蹤台灣50指數，特點是「市值最大前50檔」，請注意，它是選市值最大而非最賺錢的公司。所以0050同時選了台積電跟聯電，聯電去年還負報酬耶！還有台塑集團跟中鋼也是跌得不要不要的，都成為台積電的拖油瓶，所以0050的報酬率才會輸台積電那麼多。那麼你覺得「投資指數，分散風險」，一定就是好事嗎？別忘了指數裡面也會有很多的拖油瓶，分散風險也會分散報酬率。

如果你還是覺得買指數，分散投資比較安全，但是又想要多一點的報酬率，那麼首選是0052，台積電的含量最高。再來就是06208也勝過0050，因為內扣費用比0050少很多，不是我在講0050不好，而是從報酬率跟內扣費用討論，0050確實是輸給別人。不需要辯論，數字會說話。

很多人盲目以為投資指數可以降低風險，但是卻忘了一樣會降低報酬率，如果指數裡面有將近6成是台積電，就不要再說甚麼「分散性足夠」這種鬼話了。請記住，投資是為了賺錢，而不是「為了分散而分散」。台積電過去率續在台灣、日本、德國、美國設廠，今年將會是豐收的一年。

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