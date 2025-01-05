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薪水如被點穴動都不動…出社會10幾年滷蛋漲2倍！小師傅：投資理財是必須

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

我本業月薪44K，以現在的房價、物價、生活成本都是每年遞增下，如果我不靠兼職和投資來增加額外的收入，要存錢、買房，甚至養全家大小，是非常困難的事情。而反觀現在的薪水，就像被點穴一般動都不動。在這個情況下，真的已經不是單單只靠一份薪水就可以生存了。

以我自己在沒有家裡任何金援狀況下，我必須下班兼差+學習投資+超強理財+不交際應酬+只花與生存有關的消費，才能夠有辦法應付

回想到我20～27歲的時候，那時候腦子裡完全沒有任何財商，7年來我只存了50萬。但慶幸的是，27～35歲時，我開始認真投資理財，之後在32歲左右開始了解信用、通膨槓桿的奧義後，徹底完全覺醒。

覺醒後，我很懊惱的拍著自己的腦袋，怎麼搞到那麼晚才開竅！如果我早早在20歲完全覺醒，我想我肯定不到30歲之前就可以完全靠配息取代工作薪資的這個階段了吧。

所以，對於一般財商為零的人來說，培養財商真的十分不容易，因為它並非一門獨立專業術科，學個一年半載就能略有所成。可是，學習財商卻是在當前這個物價飛漲、通膨嚴重的社會中最重要的事。

出社會10幾年
年薪漲沒1倍
滷蛋卻漲2倍
所以，如果再不多做投資理財
會很容易跟不上生活，也相對難過

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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現在的薪水，就像被點穴一般動都不動。在這個情況下，真的已經不是單單只靠一份薪水就可以生存了。

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老鐵是大學生，問我該怎麼開始存股？不過這個問題蠻廣泛的，是缺少資金？不知道自己該投什麼標的？又或者資訊太多自己不知道如何篩選？

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