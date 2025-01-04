還只是大學生該怎麼開始存股？ 存股哥分享三招：開帳號、多打工、不要翹課

老鐵是大學生，問我該怎麼開始存股？不過這個問題蠻廣泛的，是缺少資金？不知道自己該投什麼標的？又或者資訊太多自己不知道如何篩選？

但一言以蔽之，我分享幾個可能對大學生在現階段有幫助的心得，各位可以參考看看。

現在就去開帳號

如果你還沒開始存股甚至連帳號都還沒辦，那我覺得最近找時間就去開個證券帳號就開始存了，看你要存市值型、高股息、權值股、金融股都行，挑一個自己喜歡的標的來存，親自下場得到的經驗才是自己的，而且越早開始存股，威力越強。

多打工累積經驗值

如果時間允許，一定要打工累積自己的工作經驗，除了可以賺點存股的資金來源，在職場上累積的經驗值、與人的應對進退比實質拿到的薪水更為重要，這些經驗在學校學不來，更是往後出社會的一大利器，與人的應對不好，就算能力再強也註定是一場災難。

好好唸書不要翹課

既然你或你父母都繳了一大筆學費了，那就不要浪費這些錢跟時間，該盡的本分就把它做好，翹課浪費錢是最沒意義的事，如果你真的不太喜歡唸書，也覺得上大學不是自己要的，那我覺得你乾脆休學不要唸了，直接出社會工作或是花個幾年摸索再回來唸，都比愛讀不讀強一百倍。

以上幾個心得是我現在回頭看大學的自己，我會想補強的部分，自知自己不是唸書的料，如果可以重來一次，我會選擇不念大學18歲就開始工作，提早四年接觸社會、提早四年累積資金跟財商知識，對我來說比唸四年大學有用。

無論我的心得對你有無幫助，看到各位這麼積極，就好像看到當年求知若渴的自己，現在願意開始就已經非常厲害了，十年後各位的財商知識絕對遠遠超越同齡人一大截。

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