十檔ETF 強力吸金

新的年度開始，觀察整體ETF市場表現，兩個交易日都呈現淨申購，合計流入72.84億元，且連續兩日獲得資金申購的ETF共有24檔，延續大者恆大趨勢，銀彈集中在元大高股息、富邦台50、中信優息投資級債等ETF上。

統計2025年來的ETF申贖情況，淨申購前五大依序為：元大高股息34.79億元、國泰永續高股息14.45億元、富邦台50為14.12億元、中信優息投資級債11.97億元、元大台灣高息低波7.4億元。

第六至第十則為：元大滬深300正2為6.93億元、國泰20年美債6.51億元、元大美債20年5.99億元、國泰台灣領袖50為5.81億元、群益ESG投等債20+為5.57億元，前述規模都在200億元之上，顯示資金持續往中大型靠攏。

2025年來流入金額最高的是元大高股息，主要反應擬於1月17日除息1.07元，配息金額連續三季一致，吸引資金持續流入，自2024年第4季起日日呈現淨流入，累計達67天，是所有ETF中買氣最長的一檔。

觀察淨申購前十大名單的類型，三檔台股高股息、二檔台股市值型、二檔投資等級債、二檔長天期美債、一檔陸股槓桿。其中，債市價格持續在低檔盤旋，吸引配置性買盤進場；2025年開年來包含美、陸、台等主要股市均呈現震盪，吸引逢低買盤資金，而高股息又以成立時間較久的標的受青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。