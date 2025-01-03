2025年才開始、這檔ETF連續兩日破底 可以撿了嗎？

美元指數持續走揚，連帶追蹤標普美元日報酬反向一倍ER指數的期元大美元指反1（00684R）再度破底，繼2日收在14.63元後，3日再度下跌0.8%或0.13元，收在14.5元，為2017年3月14日掛牌以來最低。

法人指出，外匯市場在2024年波動可說是上下起伏劇烈，主要來自於全球除了日本以外的主要央行，正式進入降息循環，從過去幾年的暴力升息，到暫停升息，2024年終於進入降息循環，資產經歷了重新評價，未來的投資思維也需與前幾年的緊縮轉為寬鬆。

美元指數從2024年初大約101左右的水準，短短一季多的時間，就衝上106，之後到了9月份，一路回跌，驚險守住100整數關卡，不過在聯準會（Fed）9月份的會期，一口氣升息2碼，美元指數扭轉頹勢，一路上漲到年底，氣勢如虹的衝上108，年漲幅超過7%。

展望後市，法人認為，以市場目前的評價水準，Fed今年大概會有2碼的降息空間，而歐元區ECB大概有4~5碼，價格也已大致反映在美元指數的價格上，若天秤的兩端出現改變，才會驅使美元指數評價改變。

但由於美國經濟2025年展望仍舊是優於政治局勢動盪的歐元區，故美元指數在經濟動能的推升下，可望維持2024年漲勢，惟須留意短線漲幅較大，可能會有回檔修正的盤整行情。

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