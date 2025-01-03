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00757「蝙蝠俠」純度高 短中長期報酬佳

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股科技7雄再加上博通，變身蝙蝠俠「BATMMAAN」，預期將在新的一年成為新投資熱點。截至2024年底，統一FANG+ ETF（00757）一口氣囊括了7檔，持股占比達66.32%，為純度最高的「蝙蝠俠」概念ETF。

近年來「美股7巨頭」-蘋果、輝達（NVIDIA）、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）、特斯拉，左右了美股表現，博通（Broadcom）則在2024年末異軍突起，不但是全球ASIC設計服務龍頭，同時也是全球通訊晶片領導廠商，目前市值已經飆破一兆美元，因此美國投資人近來用這8家公司英文開頭字母取名，並參考知名漫畫角色蝙蝠俠「BATMAN」，將這8家霸主稱為「BATMMAAN」。

00757的十檔成分股中，即包含了7檔「蝙蝠俠股」，再加上串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，組成檔檔都是AI創新天王的00757。其中，輝達占比達9.94%最高，ASIC晶片王博通占9.82%次之，可一次掌握GPU、ASIC晶片的雙重商機。

統一投信表示，AI大浪潮持續快速發展，這十大科技巨頭不但在AI軍備競賽中可掌握先機，在趨勢轉換時，選股邏輯也都以全球創新成長龍頭股為主，集結全球霸主就是00757展現高收益力與高續航力的重要加速器。不過因科技股本來波動就較大，且成分股只有十檔，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，參與蝙蝠俠股的長線多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蝙蝠俠

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