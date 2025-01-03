00830預估配息3.96元…AI浪潮才漲不到一倍可逢低布局！達人：今年將持續熱門話題

邁入2025年，市場期待元月行情，市場法人分析，受益於人工智慧（AI）以及川普放鬆監管，國際機構IDC、半導體協會都預期今年半導體將呈雙位數成長，半導體ETF如國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信上游半導體（00941）皆有望受惠，其中00830昨日剛公告預估配息金額為3.96元，配息率為8.56%，討論熱度高。

市場於元月聚焦四大事件，包括即將於1月7日登場的美國消費性電子展（CES）、10日上市櫃公司公布去年12月營收、16日台積電法說會，以及美國總統川普重返白宮。華爾街分析師普遍認為，隨經濟強勁和利率下降，提升企業獲利，2025年股市將再次上漲，而川普即便為股市帶來不確定性，但放鬆監管政策有望推動股市，AI也將持續成為熱門話題。

市場法人回顧，過往科技浪潮如網路、智慧型手機革命，美國費城半導體指數漲幅皆達10倍，但這次人工智慧浪潮才漲不到1倍，正逢近期股價回檔，輝達（NVIDIA）、博通（BROADCOM）的本益成長比（PEG）回落至兩年低點，建議投資人可逢低布局。

市場法人表示，若擔心選股風險，可簡單透過半導體ETF布局，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）前三大成分股皆為輝達、博通及超微（AMD），可通吃GPU和ASIC市場，但成分股比重略有不同，又以00830持股輝達及博通共約26%較高，00911兩檔只有19.3%；而中信上游半導體（00941）前三大成分股則為科林研發（LRCX）7.43%、艾司摩爾（ASML）7.34%及科磊（KLAC）6.96%。

近日引發市場熱議的00830採年配息，於昨日公告預估配息3.96元，若以昨日收盤價46.28元計算，配息率為8.56%；00911配息頻率則為半年配，近期則宣布上半年不配息，去年配息金額分別為1元、1.2元；00941則不配發股利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。