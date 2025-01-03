0056最高齡的高股息ETF…定期定額「漲幅加配息」實現0成本！達人：咬牙堅持形成滾雪球效應

＊原文發文時間為1月2日

0056前兩天宣布單次配息1.07元，以今天收盤價36.7元計算，單次殖利率大約是2.91%，而近4季股息合計剛好4元，年化殖利率高達10.89%。

0056是年齡最老的高股息ETF，也是很多大大財務自由的好夥伴。

這次配息公布後，就有一位大大跟我分享，好幾年前他還是投資小白的時候，那時高股息ETF沒有現在這麼盛行，想要找ETF且不用動腦的投資，就挑了0056這檔成立最久的高股息ETF並強迫自己定期定額買，時間一久，漲幅加上配息，讓他終於實現「0成本」了！

雖然0成本的概念有些人不太認同，畢竟股票的機會成本不能完全忽視，但對已經實現零成本的人來說，本金因為透過股息收回，剩下的持股都能定期的帶來穩定被動收入，讓日子過得輕鬆自在，這才是最重要的。

他也說，長期定期定額買進、持有，心態上早已對短期的股價漲跌感到麻木了；而每次發股息就像是領一份多出來的獎金，這就是持有0056或是其它高股息ETF的正確心態，同時也是高股息ETF吸引人的地方，畢竟不管市場怎麼震盪，長期持有的回報，都能讓我們應對日常生活中的各種開支。

事實上，包括這位大大在內，我想每個人的投資歷程也都不是一帆風順，尤其是剛開始定期定額買進時，心態還不習慣，遇到股市大跌都會懷疑這樣下去是不是錢都要蒸發了，但以這位大大經驗來說，他咬牙堅持，利用股市下跌反而增加更多持有股數，甚至配息時還有餘裕的話就進行再投入，形成滾雪球效應。

對他來說，0056的價值不只是穩定的收益，更在於帶來的那份從容心態，能輕鬆領息過日子，才是投資最動人的地方。

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