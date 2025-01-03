快訊

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

失聯10個月…彰化賣鹹粥阿嬤19歲孫 疑涉詐騙被大陸拘留

0056最高齡的高股息ETF…定期定額「漲幅加配息」實現0成本！達人：咬牙堅持形成滾雪球效應

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

＊原文發文時間為1月2日

0056前兩天宣布單次配息1.07元，以今天收盤價36.7元計算，單次殖利率大約是2.91%，而近4季股息合計剛好4元，年化殖利率高達10.89%。

0056是年齡最老的高股息ETF，也是很多大大財務自由的好夥伴。

這次配息公布後，就有一位大大跟我分享，好幾年前他還是投資小白的時候，那時高股息ETF沒有現在這麼盛行，想要找ETF且不用動腦的投資，就挑了0056這檔成立最久的高股息ETF並強迫自己定期定額買，時間一久，漲幅加上配息，讓他終於實現「0成本」了！

雖然0成本的概念有些人不太認同，畢竟股票的機會成本不能完全忽視，但對已經實現零成本的人來說，本金因為透過股息收回，剩下的持股都能定期的帶來穩定被動收入，讓日子過得輕鬆自在，這才是最重要的。

他也說，長期定期定額買進、持有，心態上早已對短期的股價漲跌感到麻木了；而每次發股息就像是領一份多出來的獎金，這就是持有0056或是其它高股息ETF的正確心態，同時也是高股息ETF吸引人的地方，畢竟不管市場怎麼震盪，長期持有的回報，都能讓我們應對日常生活中的各種開支。

事實上，包括這位大大在內，我想每個人的投資歷程也都不是一帆風順，尤其是剛開始定期定額買進時，心態還不習慣，遇到股市大跌都會懷疑這樣下去是不是錢都要蒸發了，但以這位大大經驗來說，他咬牙堅持，利用股市下跌反而增加更多持有股數，甚至配息時還有餘裕的話就進行再投入，形成滾雪球效應。

對他來說，0056的價值不只是穩定的收益，更在於帶來的那份從容心態，能輕鬆領息過日子，才是投資最動人的地方。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00929就算每個月只配0.05又如何…股息依舊有辦法往上加！存股哥：與其抱怨不如讓自己進步

台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

0056配息穩股價低！他讚是新手首選 卻慘被其他人吐槽

00929將因聯發科（2454）除息而獲救？ 專家「ETF人氣即財氣」：00878、00919逢低承接績優成份股

相關新聞

00830預估配息3.96元…AI浪潮才漲不到一倍可逢低布局！達人：今年將持續熱門話題

市場法人回顧，過往科技浪潮如網路、智慧型手機革命，美國費城半導體指數漲幅皆達10倍，但這次人工智慧浪潮才漲不到1倍...

0056最高齡的高股息ETF…定期定額「漲幅加配息」實現0成本！達人：咬牙堅持形成滾雪球效應

0056前兩天宣布單次配息1.07元，以今天收盤價36.7元計算，單次殖利率大約是2.91%，而近4季股息合計剛好4元，年化殖利率高達10.89%。

0056「難能可貴」不甩降息連三季配1.07元！小車：存高股息對價格成長是不該有的期待

千萬不要在0056漲到42元時大量買進，再來抱怨跌至36.7元的高股息ETF配息是左手換右手，該檢討的是自己為何在高點大買。

00878加碼起來…跟隨企業一起成長！ 專家：股價約22元是不錯入手時機

00878落實風險分散，產業分布以電腦及周邊設備、半導體、金融保險族群為主...

卡位市值型 ETF 春節後高勝率行情

今年台股封關日為1月22日(周三)，並且休市共11天，2月3日才會開盤，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年，若從...

00929、00936配息大縮水…難怪投資人對月配ETF沒信心！ 息大大：僅00944不刻意拉高配息數字

也不是所有高股息ETF都這麼搞，例如00944，一路走來始終如一，第一次配息到現在，都維持0.058，年化4.8%，無論你在哪個月試算都是這個數字，這就是不會騙人的ETF，不過這麼老實，反而投資人不喜歡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。