0056「難能可貴」不甩降息連三季配1.07元！小車：存高股息對價格成長是不該有的期待

關於0056的提醒

0056 配1.07元（2025年Q1)

除息日：01/17 發錢日：02/20

Q1配1.07元，以今日收盤價為36.7元，

年殖利率約(1.07×4)÷36.7 ×100%=11.7%

我們參考2024年全部季配：

Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元。

友情提醒

在高股息ETF刮起一片降息風的情況下，0056能持續高水準配息，連續三季配出1.07元，實屬難能可貴。

查詢0056於12/31的淨值組成，收益平準金（確定可以配） 5.08元，資本平準金（含已實現、未實現資本利得）6.59元，保守以可配的5.08元來看，至少可再維持四到五次同等級配息，本錢算是相當豐厚。

然而高股息ETF 成分股自2023年8月開始的AI狂飆之亂後，價格已被不合理地推升了一大段，2024年7月甚至飆破42元。礙於其選股邏輯為「高殖利率」，各家高股息ETF價格修正是遲早的事，這也是買進標的前該做的心理準備。

高股息ETF以領息為主，該關注的是配息是否穩定？下期還有沒有本錢可以繼續配？價格殖利率是否符合自己要求？至於價格成長是「不該有」的期待，若想賺取資本利得（價差），理應存成長股或市值型ETF才是。

因此，當高股息ETF價格飆漲時，採每月定期定額策略穩定買進即可，不要多買。千萬不要在0056漲到42元時大量買進，再來抱怨跌至36.7元的高股息ETF配息是左手換右手，該檢討的是自己為何在高點大買。

如果價格已跌破自己均價，定期定額之餘，可以開始加碼，不過仍須分配好資金進場的速度，保持每個月都有銀彈購買的餘裕。

也要觀察五年內價格低點，買進前自問若價格跌至如此，未實現損失金額能不能接受？（0056五年內最低點是2020年3月21.45元）根據自己心理耐受程度決定投入資金與加碼買點。

培養正確的持有心態，才能在累計資產的過程中少些焦慮與傷害。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。