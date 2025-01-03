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卡位市值型 ETF 春節後高勝率行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股農曆年開紅盤表現。(資料來源：臺灣證券交易所)
台股農曆年開紅盤表現。(資料來源：臺灣證券交易所)

今年台股封關日為1月22日(周三)，並且休市共11天，2月3日才會開盤，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年，若從過去5年的歷史數據來看，有三次在春節後開盤日加權指數表現是優於該年度首交易日，顯示上漲機率超過一半，如今川普1月將入主白宮，其政策對企業減稅與放寬限制使市場預期美股仍持續看好，外加今年AI重頭戲「GB200晶片」產能持續擴大牽動台股供應鏈利多前景，因此外界仍看好台股在春節後開盤日後續表現。

富蘭克林華美投信表示，然而在加權指數上漲時，難免仍有許多投資人呈現一個眾人皆漲我獨跌的困惑，而主要原因還是在於台股資金輪動的速度與週期變化所導致，也因此投資人若想跟上漲勢，選擇市值型ETF可避免單一投資的風險，其中ETF的選股邏輯更可選擇有多因子選股概念，避免過度集中在單一產業類別上的風險，像是富蘭克林華美投信的臺灣Smart ETF（00905），主打透過Smart多因子策略來捕捉台股資金輪動週期，並且猶如汽車自動導航概念，幫助投資人在投資道路上穩定前行正確方向。

00905與其它市值型ETF一樣也受惠於今年台積電的驚人漲幅，不過值得注意的是，00905台積電權重含量僅占31.5%，，所以不僅能掌握到台積電上漲動能，其餘選股也更能分散風險，徹底充分展現出多因子所帶來的全方位投資優勢，適合投資人做為在春節封關前持續布局投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

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