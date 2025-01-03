景氣趨熱亮「黃紅燈」 國泰投信：加碼00878跟企業一起成長

受惠AI需求火熱、2024年底外銷訂單暢旺，2024年11月的景氣燈號繼續亮出代表「趨熱」的黃紅燈，綜合判斷分數較前一個月增加2分，回升到34分，2025年有望維持多頭格局，投資高股息ETF，除了可以參與企業成長，股民們也能跟著成分股企業員工一起「分紅」，國泰永續高股息（00878），延續2024的氣勢，2025首個交易日(1月2日)成交量便繳出6.7萬張好成績。

回顧2024年，國泰永續高股息(00878)，創下調降保管費、規模創高、定期定額戶數增加、受益人數刷新紀錄等多項驚奇表現，2025首日再創佳績，截至1月2日最新規模突破3,751億元，穩坐高股息ETF第一名。

國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示，00878之所以深受投資人喜愛，是因為選股緊跟投資趨勢，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等四大關鍵，嚴選優質企業，聚焦長期穩定配發股利的個股，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。日前00878股價約22元，是不錯的入手時機。

游日傑進一步強調，00878落實風險分散，產業分布以電腦及周邊設備、半導體、金融保險族群為主，權重各占二成左右，聯詠（3034）、聯發科（2454）、日月光（3711）、華碩（2357）、仁寶（2324）、廣達（2382）、國泰金（2882）、富邦金（2881）都是成分股之一，成份股的權重分配較均衡，較能抵禦產業波動的風險。

國泰投信分析，儘管2025年台灣經濟市場面臨通膨、地緣政治等挑戰，難免會有波動，但台灣在半導體、5G、AI等領域具有領先競爭力，成長動能可期，加上今年美國有望持續降息，殖利率有機會全面回歸正斜率，長線來看股市表現樂觀，有機會超越2024年，建議投資人可把握回檔機會分批加碼，迎接未來的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。