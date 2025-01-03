00929、00936配息大縮水…難怪投資人對月配ETF沒信心！ 息大大：僅00944不刻意拉高配息數字

為什麼現在大家都對月配高股息ETF沒信心了？看了以下例子你就會明白

00940從一開始的0.05縮到只剩0.03，年化配息率從6%掉到剩3.8%，一張配30塊，只能買麥香奶茶； 最新公布的00929從每張配0.2縮到剩0.05，配息率從12%掉到剩3.3%； 00936從最高每張配0.25，也縮到剩0.05，這個最誇張，配息率從16%掉到剩3.9%

很多人誤以為當初那種動輒10%以上的年化配息率是常態，上了車才知道是美麗的誤會，直到配息縮水了，才大罵投信騙人。其實說到底，是投資人對市場理解不夠。

現在台灣高股息的股票這麼少，ETF一整年能收到的配息頂多5~6%，怎麼可能有能力一整年配10%以上的高股息給投資人呢？

正常情況就是把年化5%的股息分成12個月配給你，每個月合理就是拿0.42%。但去年不少投信刻意把某些月份的配息數字拉高，變成本來一塊蛋糕可以讓你吃一整年，結果在上半年就把大部分的蛋糕吃光，後面當然只能配白開水，這就是配息縮水的原因。

這些ETF配息並沒有縮水，而是提前給你了，後面才進場算你倒楣。

但也不是所有高股息ETF都這麼搞，例如00944，一路走來始終如一，第一次配息到現在，都維持0.058，年化4.8%，無論你在哪個月試算都是這個數字，這就是不會騙人的ETF，不過這麼老實，反而投資人不喜歡。

所以上錯車的股民冤枉嗎？其實就是功課沒做足，太容易上當。明白這個道理後，未來就不會再被這種衝高配息的障眼法給誤導了，筆記起來！

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