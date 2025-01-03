10檔台股ETF受益人創高 這檔年增61萬人登年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1,022萬5,836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，共有10檔受益人創下新高，其中7檔是高息型，季配型則有6檔上榜；進一步統計2024年台股ETF受益人總共增加415.2萬人，其中00919年增61.6萬人，為台股ETF年度最佳人氣王。

統計66檔台股ETF受益人中，包括（00919）群益台灣精選高息、（006208）富邦台50、（0056）元大高股息、（00918）大華優利高填息30、（00713）元大台灣高息低波、（00915）凱基優選高股息30、（00922）國泰台灣領袖50、（00930）永豐ESG低碳高息、（00731）復華富時高息低波、（0051）元大中型100共10檔創下新高，整體來看，有穩定配息的台股高息ETF還是投資人熱愛的標的。

市場法人表示，00919第7次除息0.72元，以除息前一天收盤價23.97元來看，目前雖仍貼息，不過受益人數仍不斷創高，顯示出除息後的甜甜價讓許多投資人搶進。00919除息後價格下降0.72元約略3%的幅度，00919是季配息，等於一年有4次便宜3%的買進時機可把握。

市場法人指出，00919自成立來呈現階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，展望2025年，台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大；終端消費有望隨著美國推進降息循環、及選後中國加大政策刺激力道，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現，若盤勢有回檔可逢低分批布局。 10檔受益人創新高台股ETF 。（資料來源:CMONEY、2024/12/27）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。