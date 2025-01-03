00929將因聯發科（2454）除息而獲救？ 專家「ETF人氣即財氣」：00878、00919逢低承接績優成份股

國內月配息ETF的始祖兼人氣王－00929再次宣布1月份配息維持0.05元，一張大概配一碗豆花錢，以1月2日的收盤價18.01元計算，年化殖利率還是只有3.33%左右。然而，投資人也別太擔心下個月00929的配息金額會不會再減少？因為它的第一大成份股－聯發科已經在1月2日除息29元，而且1月24日就會拿到聯發科的配息金額。

接下來，00929應該會好好的平均分配這珍貴的救命配息，一直到5、6、7月份台股的除息旺季，都不會讓每個月的配息金再進一步縮減，說不定配息還會開始微幅往上調，因為要先把投資人的信心捥留下來，以免一旦「人散、財散」形成惡性循環，這對於未來00929的基金績效、風評就更加不利了。

此話怎講呢？這都是源自於00929自從去年底宣布配息降為史上最低的0.05元、年化殖利率只剩下3%點多之後，整個12月份就掀起了00929基金受益人的「出走潮」：受益人數從12月初的約92.6萬人，大幅降到12月底的約85.6萬人，整個月減少了7萬人，基金規模則是減少了330億元。相當於平均每天（以開盤22天計算）從開盤到收盤，就有3,182人已經跟00929說掰掰、基金規模每天流失15億元。

要留人氣 先穩股利

這些人氣、基金規模減少的數字，其實已經是蠻嚇人的，偏偏這次2025年台股的第一天交易日，00929再次宣布只配息0.05元、年化殖利率仍舊是少少的3.33%，和其他高人氣的ETF（例如0056剛宣布的配息年化殖利率11.6％）實在是差很大，預計一樣會讓00929這檔ETF的投資人出走潮持續下去，投信公司和基金經理人現在的心境應該是如坐針氈。

說得更仔細一點：ETF的人氣就代表了「財氣」，越多人捧著鈔票來加入、來投資這檔基金，基金經理人才有資金逢低承接下跌後的績優成份股，未來股市行情反轉向上時，這檔基金的淨值、績效才會加倍回升。

舉例來說，聯發科1月2日除息29元之後，股價出現不小的「貼息」走勢，然而把聯發科列為屬一屬二、重要成份股的00878、00919等人氣穩定上升的ETF，可以持續用資金逢低再買入聯發科；相對的，一樣把聯發科當做第一大成份股、但是人氣、資金規模漸漸流失的00929，就比較不能像00878、00919擁有充沛的資金可以繼續逢低承接聯發科。

日後，如果聯發科的股價開始反轉向上，在低檔區買得不夠多的00929基金績效、淨值回升幅度可能就會不如00878、00919了。

這些就是現在還對00929不離不棄的投資人，要持續且密切觀察00929受益人數流失多不多的重要工作了，而不要只是傻呼呼的只是想長期投資，卻什麼事都不管喔！

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